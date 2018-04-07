'Megri megri' diyenleri 'İzmir Marşı'yla yollayacağız'

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Demokrat Parti MKYK üyesi ve eski Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'nun CHP'ye üye olması ve rozet takılması nedeniyle CHP Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve diğer büyükşehirleri CHP olarak biz kazanacağız. Hiç kuşku ve tereddüt etmiyorum" dedi.

Tüzün, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dış politika sıkıntısı, ekonomi, siyaset sıkıntısı, demokrasi sıkıntısını sizler de benim kadar biliyor ve yaşıyorsunuz. Türkiye bugün gelinen noktada geçmişte 'megri megri' deyip tutmadığı için şimdi ise yeni moda 'yaylalar yaylalar'deyip Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyen bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. 'Megri megri' diyenleri, bugün yaylalar yaylalar noktasına getirenleri, sizler ve bizim gibiler İzmir marşıyla Türkiye siyasetinden yollayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I O MAKAMDAN İNDİRECEK OLAN YİNE BİZLER OLACAĞIZ"

Tüzün, 2019'daki seçimlerin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve diğer büyükşehirleri CHP olarak biz kazanacağız. Hiç kuşku ve tereddüt etmiyorum. Ben bu ülkenin sağduyusuna güveniyor ve inanıyorum. 15 yıldır Türkiye'yi tek adam olarak yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ı, o makamdan indirecek olan yine bizler olacağız" değerlendirmesinde bulundu.