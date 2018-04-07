'Almanya'yı gördünüz, Fransa'da da olacak'

Erdoğan, şunları söyledi:

"Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

"Uluslararası yatırımcılara adeta ‘Türkiye’ye gelmeyin’ diyen utanmazlara rağmen bu ülkeyi büyütmeyi, her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımayı sürdüreceğiz."

"Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."