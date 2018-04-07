CHP'li gençlerden prostestolu tiyatro

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tarsus Gençlik Kolları’nın düzenlediği ve Çağrışım Tiyatrosu’nun sahnelediği Bir Garip Orhan Veli tiyatro gösterisi, Tarsus Kültür Merkezi’nde tiyatro sevenlerin beğenisine sunuldu.



CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, İlçe Başkanı Ali İlk, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, Mersin İl ve İlçe Gençlik Kolları, CHP Tarsus ve Mersin’in sevilen simaları ve Tarsusluların izlediği tiyatro gösterisiyle ilgili olarak açıklama yapan Tarsus Gençlik Kolları Başkanı Alican Çırak, katılımcılara ve destek olanlara teşekkür etii.



Çırak; Tarsus’ta bu tarz etkinliklerle hem partilileri, hem de gençleri bir araya getirmenin heyecanı içerisinde oldukları ve önümüzde ki süreç içerisinde etkinliklerin devam edeceklerini dile getirdi.

Gecenin sonunda destek olanlara plaket sunan CHP Tarsus Gençlik Kolları Alican Çırak; sahneye, “Korkmuyoruz, Sinmiyoruz, İtaat Etmiyoruz. Sahne Kadınların! “ yazılı pankartla çıkarak geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan kadınların sahneden indirildiği olaya tepki gösterdi.

Bu hareket seyirciler tarafından yoğun alkış aldı. Sahneye kadınları davet eden CHP’li gençler ardından tüm CHP’liler ile birlikte sahnede aile pozu verdiler.