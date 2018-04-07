Perinçek, Kılıçdaroğlu'na o kitabı hediye etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merzifon'da kitap fuarında Doğu Perinçek'in bulunduğu standı da ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarında kitaplarını imzaladı.

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarının 8. Gününde Doğu Perinçek Kaynak Yayınları'nın standında Merzifonlu okurlarına kitaplarını imzaladı.

Çorum'da partisinin şeker mitingine katıldıktan sonra Merzifon’a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kitap fuarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu fuar alanında Kaynak Yayınları'nı bulunduğu standı da ziyaret etti.

Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu’na “Türkiye’nin Anayasa Birikimi’ adlı kitabını imzalayarak hediye etti.

Şule Perinçek ise Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na iletmek üzere Doğu Perinçek in “KADIN” adlı kitabını hediye etti.