CHP'li Kaftancıoğlu'dan iddialı çıkış!

Kaftancıoğlu, Toplumsal Sözleşme Platformu’nun Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “OHAL Değil Demokratik Yönetim” konulu panele katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Başbakan eski Yardımcısı Abdüllatif Şener ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu konuşma yaptı.

CHP’li Kaftancıoğlu, OHAL’in topluma olan etkilerini kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan artış üzerinden anlattı. Türkiye’de OHAL ilan edildiği günden beri kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Bu dönemde 5 bin 406 kadınımız cinayete kurban gitti. Eşi ve eski eşi tarafından fiziksel şiddete uğrayanların oranı yüzde 39. Yaşadıklarını anlatamayan kadınların oranı yüzde 48. Bu rakamlar, OHAL’de ne halde olduğumuzu göstermeye yetiyor” dedi.

“ÖYLE BİR İKİ PUAN FARKLA DEĞİL EN AZ 5 PUAN FARKLA”

Yerel seçimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, “olmazsa olmazlarının 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almak olduğunu vurguladı.

İstanbul’un 11 bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip olduğunu fakat bütçenin halk için harcanmadığını öne süren Kaftancıoğlu, “Size tek bir örnek vereceğim. Kendilerince yollara çizgiler çekerek park sorunu çözdüler. Adına da İspark dediler. İspark’ın 2014-2016 yılları arasında tam 700 milyon cirosu var. Böylesine büyük bir ciroya sahip İspark, yalnızca İstanbul’un 3. bölgesindeki 95 otoparkından 55’inde zarar ettiğini açıkladı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni alarak onların yarattığı bu hortumları keseceğiz. Öyle 1-2 puanla değil en az 5 puan farkla İstanbul’u alacağız” dedi.