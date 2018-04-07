Erdoğan'dan Saray'ın sanatçılarına eleştirilere ilk yanıt

Partisinin İl Kongresi için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin gerçekleşeceği spor salonunun önünde AKP'lilere açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, "Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik. Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdik mi? Orada efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin'de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak'ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD'nin kapısına giderdik, 'bugün git yarın gel' derlerdi. Sonra da ' kongre izin vermedi' derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıc8ı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var." dedi.

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SANATÇILAR

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldun? Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın, edep yahu. Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın. Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir. Yaylalar’ı biz askerde eğitimde söylerdik. Ama uçakta duydum ki Tatlıses güzel şeyler eklemiş. Tatlıses Afrin’den aldı Menbiç’ten döndü ama bay Kemal bunu eleştiriyor"

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