'Adalet değil kadrolaşma peşindeler'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni yönetmeliğin "adalete değil yandaş savcı ve hakimlerin kadrolaşması"na hizmet edeceğini söyledi.

AKP'li yüzlerce avukatın hakim ve savcı olarak atandığını ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yargıya ilişkin yeni bir belge yayınladı.



Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni bir yönetmeliği paylaşan Yarkadaş, "Geçici bir madde ile hakim ve savcıların 17 ay olan staj süresi, 12 aya indirildi. Belli ki; bakanlıkta kadrolaşma acelesi ve telaşı var" dedi.

"SÜREYİ KISALTTILAR..."

Yönetmeliğin "Boşalan hakim ve savcı kadrolarının yerine yenilerini atama" gerekçesiyle çıkarıldığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde bu denli yanlış bir atama sistemi yok. Bugün 1200'ün üzerinde hakim ve savcı göreve atandı. İş planlaması açısından bile bir çok sorun yaratır bu atamalar. Bakanlık bu yanlış yöntemde ısrar ettiği gibi, üstüne üstlük bir de hakim ve savcıların staj sürelerini kısaltıyor. Çıkarılan yönetmelik, yeni uygulamanın 2021 yılına kadar geçerli olacağını belirtiyor. Sanki 2021'e kadar iktidarda kalacaklar da bir de planlama yapıyorlar... İktidar 2019'da değişince, o yönetmelik çöpe gider... Bakanlık hem yandaşları kadrolaştırıyor, hem de siyasi algı operasyonu yapıyor."

"ACELENİN SEBEBİ ADALET DEĞİL..."

AKP'li avukatların hakim ve savcı yapılabilmesi için, yazılı sınavdaki 70 puan alma şartının kaldırıldığını da hatırlatan Yarkadaş, "Bu yetmemiş gibi, yetmiş puan alabilme yeterliliği olmayan AKP'lileri bir an önce hakim ve savcı yapabilmek için şimdi de staj süresini kısaltıp bir an önce koltuğa oturmak istiyorlar. Bakanlık, adalet için değil, kadrolaşmak için acele ediyor" diye konuştu.

"KARAR YAZDIRAMAYAN HAKİMLER VAR"

AKP'nin FETÖ ile birlikte yargının tüm dengesini alt üst ettiğini belirten Yarkadaş, "Sistemi öyle bir hale getirdiler ki; beraat kararı bile yazdıramayan hakimleri görmeye başladık kürsülerde... Bu adalet için bir faciadır... Liyakat yerine yandaşlık esas alınınca, ortaya bu tablo çıkıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu kadar kolay bir biçimde hakim de savcı da olunamaz" dedi.

Yeni savcı ve hakimlerin mesleki yetersizliğinin HSK tarafından da itiraf edildiğini belirten Yarkadaş, "İnsanların hayatı hakkında karar verecek kişilerin mesleki donanımının tam olması gerekir. Yanlış bir kararın Yargıtay'dan düzelip gelmesi en az iki yıl sürüyor. Peki bu iki yıl içinde yaşanacak mağduriyetlerin hesabını kim verecek?" diye sordu.

'ADALET YOK' DİYENLERİN ORANI

Yarkadaş, elindeki araştırmalara göre halkın yüzde sekseninin Türkiye'de adaletin ve yargının bağımsız olmadığını düşündüğünü ortaya koyduğunu da ifade etti. Yarkadaş, CHP İstanbul Miletvekili Enis Berberoğlu'nun 300 gündür cezaevinde olduğunu da hatırlatarak, "Adaletsizliğin ve yargının bağımsız olmadığının en somut örneği, Berberoğlu'nun cezaevinde olmasıdır" ifadesini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yüzlerce AKP'li avukatın hakim ve savcı yapıldığını ortaya çıkarmıştı....