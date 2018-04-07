Kılıçdaroğlu ittifakın adını açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Yönetmek için koltuk ittifakı kurdular. Biz de şeker ittifakı kurduk."



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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bunu yap gelip tebrik edeceğim