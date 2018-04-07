Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Yönetmek için koltuk ittifakı kurdular. Biz de şeker ittifakı kurduk."
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7 Nisan 2018 11:56
Kılıçdaroğlu ittifakın adını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da şeker mitinginde konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:
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