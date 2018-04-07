7 Nisan 2018 11:56

Kemal Kılıçdaroğlu ittifakın adını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ittifakın adını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da şeker mitinginde yaptığı konuşmada Saray ve Bahçeli'nin 'cumhur' ittifakına karşı kurdukları ittifakın adını açıkladı.
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CHP'nin Çorum'daki şeker mitinginden kareler

CHP'nin Çorum'daki şeker mitinginden kareler

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ŞEKER İTTİFAKI KURDUK"

"Türkiye'yi yönetmek için koltuk ittifakı kuruyorlar. Biz şeker ittifakı, bayrak ittifakı kuruyoruz. Biz koltuklara mahkum değiliz. Koltuk istemiyoruz. Biz alın terinin karşılığını, yurttaşın hakkını istiyoruz"

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CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 1

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 2

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 3

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 4

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 5

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 6

CHP'NİN ŞEKER MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER - 7

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