CHP'li Erhan Adem'den özelleştirme tepkisi

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine tepki gösterdiği açıklaması şöyle:



"Bor şeker fabrikasının yapılan ihalesi adrese teslim bir ihaledir, ihale yangından mal kaçırırcasına yapılmıştır ve devlet büyük bir zarara uğratılmıştır. Bor şeker fabrikasının pancar kotası 83.000 ton dur ve bununda değeri 342 milyon TL'dir, ancak ihale bu yıl ki pancar kotası üzerinden yapılmıştır yani 63.000 ton üzerinden bunun da değeri 336 milyon TL'dir.



Bor şeker fabrikası kota değerini olan 336 milyon TL'ye satılmıştır. İhaleyi alan Şirket fabrika ve fabrikaya ait olan 1436 dönüm araziyi bedavaya almıştır şöyle ki ihaleyi alan şirket eğer isterse, şeker üretimi yapan başka bir şirkete pancar kotasını satarak ihalede verdiği tekliften yüksek bir meblağa kotasını satabilir bu durumda 1436 dönüm arazi ve fabrika kendisine kâr olarak kalıyor.

Şimdi halkımıza soruyorum bu ihale düzgün bir ihale mi dir? Neden aynı gün saat 11.00 da ihale yapılacağı duyurulup saat 15.30 da ihaleye çıkarılıyor? Neden devlet bu kadar büyük bir zarar uğratılıyor? Yazık günah değil mi? Yetkililere de şunu soruyorum Bor şeker fabrikasının depolarında bulunan 46.500 ton şeker ihaleyi alan şirkete mi devredil di yoksa ayrımı tutuldu? Bunun da bir an önce kamu oyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Biz CHP olarak diyoruz ki; bu fabrikayı satanlar ve alanlar tarih önünde hesap vermeye mahkum dur ve büyük bir suç işlemişlerdir, milletin malı olan şeker fabrikaları satılamaz. Biz 2019 da iktidar geldiğimizde halkın iktidarını kurduğumuzda bu fabrikalarımızı tekrar kamulaştırıp milletimizin hizmetine sunacağız buna şimdiden söz veriyoruz. Şeker Vatandır Vatan Satılmaz."