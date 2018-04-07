Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bunu yap gelip tebrik edeceğim

CHP, şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum’da miting düzenliyor. Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinin büyük bir çoğunlu katıldı. Çorum'da Saat Kulesi Meydanı’nda saat 11.00’de başlayan mitingde parti logosu ve parti bayrakları değil, sadece Türk bayrakları var.

Kılıçdaroğlu ittifakın adını açıkladı



Kılıçdaroğlu'nun şeker mitinginde konuşmasından satır başları:



Sadece şekere değil, Türkiye'ye sahip çıkıyoruz.

Bu miting bir parti mitingi değildir. Bir cumhuriyet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. Bu mitingin özü alın teri mitingidir.

Milliyetçilik sözle ollmaz. Milliyetçilik fabrikalarla olur.

Şeker fabrikalarını cumhuriyet döneminde yumurta, tavuk satarak kurduk.

Şeker fabrikalarını Atatürk, İnönü, Menderes, İnönü, Erbakan, Demirel, Özal kurmuş. Bütün başbakanlar şeker fabrikası kurmuş.

Bir tek şeker fabrikası kurmadan başbakanlık yapan bir kişi var. Onu da siz biliyoruz.

Şeker vatandır, vatan satılamaz diyoruz.

Hayatında şeker fabrikası kurmayan, şeker fabrikalarını satacağım diyor.

Şeker pancarı demek niteliksiz işgücüne istihdam yaratmak demektir.

Şeker fabrikaları stratejiktir. Van'ın Erciş İlçesi'ni düşünün. Koskoca ilçede bir tane fabrika var. Şeker fabrikasını kapatacağım demek, Erciş'i yok etmek demektir.



Karadeniz'in fındığı, Rize'nin çayı, Zonguldak'ın kömürü nasıl stratejikse... Şeker de bu ülke için stratejiktir.



ERDOĞAN'A SATIŞI DURDUR ÇAĞRISI



Saray'da şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze dizinize dursun. 'Şeker fabrikalarının satışını durdurdum' de. Vallahi billahi gelip tebrik edeceğim.

DAVULLU ZURNALI KARAKOL ZİYARETİNE TEPKİ

Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde askerliğini yapandır. Ankara'daki beylerin çocukları askere gitmeyecek. Garibanın çocuğu askere gidecek bana vatan edebiyatı yapacaksın. Vatanı vatan yapan şehidi kılarnet ile anmak değil, vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır.

"YALAN DİYEMEZLER DEVLETİN RAKAMLARI"

Bir ülkeyi yönetenler yakayı tefeciye kaptırdılarsa her şeyi yaparlar. Örnek vereyim. Bir avuç tefeciye yurtdışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Buradan çağrı yapıyorum. Siz Londra ağırlıklı bir grup tefeciye 150 milyar dolar faiz ödediniz. Çıkın cevaplayın. İçerideki tefecilere ödediklerini de söyleyeceğim. Şeker fabrikalarını bunun için satıyorlar. Aranızda devlet tahvili alan var mı? Yurtiçindeki bir grup tefecilere 675 milyar faiz ödediler. Yine sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu sen Çorum'dan 675 milyar faiz ödedi dedin bu yalan' diyin. Diyemezler, bunlar devletin rakamları.

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