Kılıçdaroğlu: Bu mitingin özü alın teri mitingidir

Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinin büyük bir çoğunlu katıldı.

Çorum'da Saat Kulesi Meydanı’nda saat 11.00’de başlayan mitingde parti logosu ve parti bayrakları değil, sadece Türk bayrakları var.



Kılıçdaroğlu şeker mitinginde konuşmasından satır başları:



Sadece şekere değil, Türkiye'ye sahip çıkıyoruz.

Bu miting bir parti mitingi değildir. Bir cumhuriyet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. Bu mitingin özü alın teri mitingidir.



AYRINTILAR GELİYOR...

CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, “Şeker fabrikaları yalnızca çalışan işçileri, pancar üreticilerini ve ailelerini değil, bağımsızlığımızın sembolleri olarak ülkemizi ve tüm yurttaşlarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapacağımız mitingimizde; bütün Çorum halkını, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, siyasi partiler ve vatandaşlarımızı hiçbir siyasi anlayış gözetmeden Çorum şeker fabrikasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Her fabrika bir kaledir. Şeker fabrikaları atalarımızın bizlere mirasıdır. Mirasımızı sattırmayalım” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Antalya Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın, İzmir Milletvekil Mustafa Balbay, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırozer, İsparta Milletvekili İrfan Bakır olmak üzere CHP kadrosu ve tüm Türkiye akın akın Çorum'a ilerliyor.