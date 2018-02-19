CHP'den Saray ittifakına 'tek yumurta ikizi' benzetmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmesine ilişkin "Amblem var ama ortada parti diye bir şey yok. Rozet var, ilke diye bir şey yok. Bir tek şey var, koltuk hevesi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmesine ilişkin, “MHP getirdiğinden çok götürüyor. AKP ile birliktelik ise MHP’yi eritiyor, sıfıra getiriyor. O yüzden ittifaka ihtiyaç var. Bunlar eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler” dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine değinerek şöyle dedi:

“Bu görüşmeden yaklaşık iki gün önce, Mısıroğlu’nu ziyaret ediyor, Sayın Devlet Bahçeli. Kadere bak, kimler kimlerle beraber. Kadere bak kimler kimlerle beraber.

Bir MHP’li yönetici ‘ittifakın oy oranı yüzde 65’tir’ diyor. Buna tıpta fantom etkisi diyorlar. MHP yöneticilerinde fantom etkisi var. Olmayan bir şeyi varmış sanıyorlar. Kaybolmuş tabanı, kaybedilmiş seçmeni halen daha arkasında milliyetçiler duruyor sanıyor.

“MHP GETİRDİĞİNDEN ÇOK GÖTÜRÜYOR”

"MHP getirdiğinden çok götürüyor. AKP ile birliktelik ise MHP’yi eritiyor, sıfıra getiriyor. O yüzden ittifaka ihtiyaç var. Çarşamba günü Meclis’e verilecek olan teklif MHP’nin baraj altında olduğuna iki tarafın milletvekillerinin birden imza atmasıdır çünkü teklifte taraflardan biri barajı geçerse ikisi de geçmiş sayılacak. Baraj sorunun yoksa böyle numaralara böyle birliktelikleri ne gerek var. Amblem var ama ortada parti diye bir şey yok. Rozet var, ilke diye bir şey yok. Bir tek şey var, koltuk hevesi."

“BU MİLLETİ SARAYIN UYDUSU YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Şimdi ittifaka isim takıyor beyefendi. Ne demiş bir de, 'ay yıldız ittifakı.' Eğer bir yıldız varsa o millettir, halktır, o Meclis’tir ama bugün Meclis’i sarayın uydusu yapmaya çalıştığını itiraf etmektedir. Sarayın uydusu haline getirilmeye çalışılan bir Meclis, saraydaki Recep Tayyip Erdoğan’ın uydusu haline getirilmek istenen milli irade. Siz Recep Tayyip Erdoğan’ın uydusu olmuş olabilirsiniz ama bu milleti sarayın uydusu yapmasına izin vermeyeceğiz.

Osmanlıya en çok referans yapan son zamanlarda iki siyasi partinin, o dünyada çok konuşulan Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Man Adası belgeleriyle ilgili kararına işaret eden Özel, “Bu Man Adasındaki şirket yurt dışına para yolluyor ve yurt dışından bu şirkete dönüyor dolaşıyor paralar geliyor, 'bunlar vergi kaçırıyorlar' demiştik. Önce 'yok' dediler. Belgeleri görünce 'sahtedir' dediler. Savcılık kararını açıkladı. Bu iş eninde sonunda Yüce Divanlık” dedi.

“KONUŞMALAR SARAYDAN YAZILIYOR, İKİ TARAFA DA YOLLANIYOR”

“Çok duyduğumuz söz, pek çok il kongresinde, kadın kolları kongresinde ‘Reis bizi Afrin’e götür’. O da diyor ki ‘önce ben gideceğim’. ‘Ben de Afrin’e gideceğim’ diyen sadece o değil, bir de Devlet Bahçeli” diyen Özel, şöyle devam etti:

“O ne derse o da onu söylüyor. Bunlar eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler. Konuşmalar saraydan yazılıyor. İki tarafa da yollanıyor. Aynı konuşmayı Cumhurbaşkanı da yapıyor, Binali Yıldırım da yapıyor, Devlet Bahçeli de yapıyor. Binali Yıldırım araya parça atıyor, doğaçlama yapıyor. Ama Devlet Bahçeli metne sadık. Değme tiyatro sanatçısının yapamayacağı bir ezberi sarayın jargonu üzerinden, sarayın kendisine yolladığı metin üzerinden okuyor. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli’yi artık MHP ile bir bağ kurmak, onu onun genel başkanı olarak dahi anmak yerine sarayın sözcüsü, sarayın ortağı, sarayın yancısı gibi ifadelerle kendisinden bahsetmek, hiç olmazsa MHP’nin kurumsal kimliğine aidiyet duyan o 60 yıllık partiyi kendisine babaevi bellemiş kişilerin de hiç olmazsa yüreklerini burkmaz. Bir yandan da 'Afrin’e gideceğim' diyenin her gideceğim dediğine de inanmamak lazım. Mart 2013 ‘Nisan ayında Gazze’ye gidiyor’. Şimdi de Afrin’e gidecek.”

Bir basın mensubunun, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın “Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırmasınlar. Lider Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Özel, “Lider, yalakalar kendisine 'lider' derken lider olmaz” yanıtını verdi.

“PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ”

Bir basın mensubunun, “Aile Bakanlığı, Kuşadası’nda otobüsteki taciz olayına el koydu, ne diyorsunuz?” sorusuna ise Özel, “Olay yaşandığı sırada söz konusu kişi olayın sıcaklığıyla otobüsten indiriliyor. Ardından ilk iş gününde kişi partiden ihraç ediliyor. İlde bir soruşturma komisyonu oluşturuldu. Şu anda partimiz bir soruşturma yürütüyor” dedi.