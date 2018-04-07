Erdoğan'dan MİT'e özel teşekkür

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın aktardığına göre Erdoğan, her perşembe rutin olarak gerçekleşen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmesini yaptı. Ancak bu görüşmede müşavir yardımcıları ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan bazı kişilerde vardı.

Çevikcan bu görüşmede Erdoğan'ın MİT'e teşekkür ettiğini aktardı. Çevikcan'ın yazısına göre Erdoğan'ın teşekkür nedenleri şöyle:

Afrin operasyonunda Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan sivillerin zarar görmemesinde gösterilen başarı.

Genelkurmay’la harekât boyunca yürütülen en üst düzey koordinasyon.

Başta Rusya olmak üzere, sahadaki ülkelerdeki muhataplarla yürütülen arka kapı diplomasisi.

Kamuoyuna yansımayan kriz süreçlerinde gösterilen refleks ve sonuç alıcı koordinasyon.

ÖSO’nun eğitimi, sahadaki kontrolü, yönlendirilmesi ve ÖSO kaynaklı olası yol kazalarının önlenmesindeki başarı.