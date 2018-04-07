İYİ Parti'nin A Takımı'nda dikkat çeken değişiklik

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Gürses "İYİ Parti’de bir garip değişiklik' başlıklı yazısı şöyle:



ÖNCEKİ gün İYİ Parti Başkanlık Divanı listesi açıklanınca görüldü ki “Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” koltuğunda Durmuş Yılmaz yerine eski bakan ve eski Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz’ın adı yer alıyordu.

Şaşırtıcıydı çünkü iki hafta önce bizzat Genel Başkan Meral Akşener’in sonuna kadar izlediği bir ekonomi sunumu yapan ve yola çıkarlarken “Ben başbakan olacağım, o da benim ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcım olacak” dediği Durmuş Yılmaz şevkle görevinin başındaydı.

Açıklamanın 5 Nisan günü gelmesi de ilginç bir tesadüftü; 1994’teki ekonomik kriz “5 Nisan kararları” olarak bilinen sert önlemlerle tedavi edilmeye başlanmıştı. O dönem krizde değiştirilen Hazine Müsteşarının yerine Ayfer Yılmaz atanmıştı.

Önceki gün bunu Twitter’da paylaşınca dün Meral Akşener aradı. Şunları anlattı: Birincisi görev almamayı Durmuş Yılmaz kendisi talep etti. Parti faaliyetleri ve ziyaretlere sağlık nedeniyle katılmasının bir süre mümkün olamayacağını söyledi. İkincisi aramızda herhangi bir sorun yok. Üçüncüsü, “Durmuş Yılmaz bizim abimiz, ekonomi başdanışmanım olarak yanımızda olacak.”

Benim de öğrendiğime göre Yılmaz ayağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak.

Nisan 2016’da yazmıştım; MHP’de parti içinde genel başkanlık yürüyüşüne başladığında Yılmaz’ı yanına almış ve gezilere beraber çıkmışlardı. Akşener’e bunu sorduğumda, kurultaydan genel başkan olarak çıktığında, teşkilatın da çok sevdiği Yılmaz’ın partide ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağını, iktidara geldiklerinde de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olacağını ifade etmişti. Akşener’e bunu hatırlatarak sordum; “iktidara geldiğinizde Durmuş Yılmaz için ekonomiden sorumlu Başkan ya da Başbakan Yardımcısı olacağı taahhüdünüz geçerli mi?”�Akşener “evet geçerli, değişmedi” diyerek noktaladı.

Öyle görünüyor ki; Durmuş Yılmaz rahatsız. Hem sağlık sorunu olduğu hem de parti meseleleri olduğu anlaşılıyor.

Durmuş Yılmaz’a sordum gelişmeleri; Yılmaz, sağlık nedeniyle partiye gidemeyeceğini bildirdiğini doğruladı. Ancak, Başkanlık Divanı’na katılmama talebini Akşener’e ilettiğini, ayrıca bu konuda bir “Whatsapp” mesajı ilettiğini de anlattı. Mesajın içeriği neydi? Yılmaz, “Bu konu bende kalsın” şeklinde yanıtladı.

Durmuş Yılmaz dün akşam saatlerinde Twitter’dan bir açıklama yaparak; “İYİ Parti Genel Sekreterliği bugün bir basın açıklaması yaparak şahsımın talebi doğrultusunda Genel Başkan Yardımcılığından affedilerek Genel Başkan Başdanışmanlığına atandığımı duyurmuştur. İfadenin birinci kısmı doğru olup (Genel Başkan nedenini sorursa söylerim), ikinci kısmıyla ilgili bir talebim olmamıştır, olmayacaktır. Parti üyeliğim, Kurucular Kurulu ve GİK üyeliğim devam etmektedir. Bu çerçevede çalışmalarıma devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim” dedi.

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