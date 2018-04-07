'Kapıları ve pencereleri açın...'

Araştırmacı Bekir Ağırdır, CHP yöneticilerine verdiği brifingde, "Yeni fikirler ve yeni insanlara açık olun" tavsiyesinde bulundu.

Araştırmacı Bekir Ağırdır tarafından "TÜSES - 2019'a Doğru Stratejik Değerlendirmeler" başlıklı brifing CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu brifing yaklaşık iki saat sürdü.

Ağırdır, brifingte toplumsal kutuplaşmaya ve kutuplaşmanın siyasette yol açtığı sonuçların analizini yaptı. Kutuplaşmanın nasıl kırılması gerektiğini de anlatan Ağırdır, CHP yöneticilerine tavsiyelerde de bulundu.

Araştırmacı Ağırdır, "Partinizin kapılarını ve pencerelerini sonuna kadar açın... Yeni fikirlerin ve yeni insanların gelmesine olanak tanıyın" dedi.

CHP'ye oy veren ya da vermeyi düşünen seçmenlerin, milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticilerini bizzat kendisinin belirlemek istediğini vurgulayan Ağırdır, "Özellikle gençler, siyasette kendilerini kimin temsil edeceğine bizzat karar vermek istiyor" ifadesini kullandı.

Ağırdır, Türk toplumunun yüzde sekseninin batı standartlarında yaşamak istediğinin de altını çizdi.

Araştırmacı Ağırdır, yaklaşan yerel seçimler öncesi, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentlerdeki seçmenlerin davranış biçimlerine ilişkin de ayrıntılı bilgiler verdi.