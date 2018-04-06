CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Dilovası Hava Kirliliği ve Çözümleri ile ilgili birçok çalışmaya imza atan, çevreci kimliğiyle tanınmış Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Cezaevinde ziyaret etti.

AKADEMİSYENİN YERİ ÜNİVERSİTEDİR

Tahsin Tarhan, “Onur Hamzaoğlu gibi hayatını bilime ve bilime adamı, yüzlerce makalesi yayımlanmış uluslararası alanda birçok ödül sahibi bir hocanın, görüşlerini ve düşünceleri açıklaması nedeniyle cezaevinde tutulması kabul edilir değildir. Akademisyenin yeri cezaevleri değil, üniversitelerdir” dedi.

YARGI HIZLICA İŞLETİLMELİ

Tahsin Tarhan, “Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden attığı bir imza nedeniyle, KHK eliyle uzaklaştırılan Onur Hamzaoğlu başka bir basın açıklaması yüzünden şu anda cezaevinde bulunuyor. Tüm ömrünü insan hayatının daha sağlıklı olması için harcayan bir Akademisyenin cezaevinde tutuklu bulunması İçinde bulunduğumuz Türkiye tablosundaki demokrasinin örneğidir. Yargı derhal hızlıca işletilerek, değerli bilim insanımız hakkında uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gereken beraat kararı verilmedir.” Dedi.

HAMZAOĞLU KOCAELİ İÇİN BİR DEĞERDİR

Tahsin Tarhan, “Onur Hamzaoğlu gerek örnek çalışma hayatı, gerekse Akademik çalışmalarıyla ve Kocaeli’mize verdiği emeklerle şehrimiz için bir değerdir.

Fiziksel mekanın barınmaya uygunsuz olduğu, tuvalet - banyo koşullarının kısıtlı ve hijyen açısından sıkıntıları bulunan 4 kişilik koğuşlarda Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanının tutulmasının vebali tarihteki yerini mutlaka alacaktır.” dedi

CEZAEVİNDE BİLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN BİLİM İNSANI

Tahsin Tarhan, “Onur Hoca Dilovası için yaptıklarıyla, hava kirliliğine açtığı savaşla ne denli değerli bir bilim adamı olduğu zaten defalarca kanıtlamıştı. Cezaevinde kendisiyle görüşmem sırasında Hamzaoğlu’nun Cezaevinde bulunan yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen tutuklulara Türkçe öğrettiğini öğrenince kendisiyle bir kez daha gurur duydum. Ne güzel ki cezaevlerini bile eğitim yuvasına dönüştüren insanlara sahibiz” dedi.