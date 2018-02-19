CHP’li Sındır: Ya iktidar olacağız ya da iktidar olacağız!

Sındır, “Devlet akıldan, uzlaşıdan, diyalogdan uzak bir şekilde sadece laf ebeliğiyle ‘Ey Kılıçdaroğlu, Ey CHP’ diyerek yönetilmez, yönetilemiyor da” dedi.

“MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE ZARAR VERİYOR!”

Sözlerine Afrin Operasyonuna değinerek başlayan Sındır, “Türkiye terör nedeniyle büyük acılar yaşamış bir ülke. Milletimizin huzur içerisinde yaşayabilmesi için ülkemizin sınır güvenliği çok önemli. Bugün burada güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak bu vatan için canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde. Ordumuza güveniyoruz, Afrin Operasyonunda başarılı olacaklarından, sınırımızı terör ve teröristlere destek veren karanlık güçlerden temizleyeceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Biz artık akan kanın durmasını, gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. CHP’yi operasyona destek vermiyor gibi göstermek isteyenler; Afrin operasyonuna gölge düşürüyor. Milletimizin birliğine zarar veriyor. Bu sözler milletimizi ayrıştırmak, kutuplaştırmak için yapılıyor” dedi.

“KİMSE YARINA UMUTLA BAKMIYOR”

AKP’nin Türkiye’yi yönetemediğini, vatandaşlarının huzurunu ve mutluluğunu sağlayamadığını ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “kimse yarınına umutla bakmıyor. Komşularımızla sıfır sorun diyerek yolla çıktılar, sıfırı iyi ilişkimizin kalmadığı komşu sayısında tutturdular. Tarımı bitirdiler, esnafın sorunlarını görmezden geldiler, emeklinin sıkıntılarına kulaklarını tıkadılar, memuru yok saydılar. İşçinin, emekçinin yanında olmadılar, onlara karşı üç maymunu oynadılar. Sorun çözen, sorunları masaya yatıran bir iktidar olmaktan öte kendi kişisel ikballerini her şeyin üstüne koydular. Demokrasiyi ayakları altına aldılar; öfke, kin ve nefret tohumları saçan dillerinden biran olsun vazgeçmediler. OHAL kapsamındaki uygulamalarla demokrasimizde, laik ve sosyal hukuk devletimizde derin yaralar ve bir daha telafisi olmayacak tahribatlar yarattılar. Artık yetti. Ya iktidar olacağız ya da iktidar olacağız. Senden benden ayrımı yapmadan hep birlikte Nazım’ın dediği gibi ‘güzel günler göreceğiz, güneşli günler’. 2019’da önce yerelde sonra genelde iktidar olacağız” dedi.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sözlerine birlik ve beraberlik çağrısı yaparak son veren Sındır şöyle konuştu: “AKP’nin Genel Başkanı ne derse bir ferman haline geliyor ve anında gereği yapılıyor. Devlet böyle akıldan, uzlaşıdan, diyalogdan uzak bir şekilde laf ebeliğiyle sadece ‘Ey Kılıçdaroğlu, Ey CHP’ diyerek yönetilmez, yönetilemiyor da. Bugün hükümet görev, yetki ve sorumluluklarını bir kişiye saraya devretmiş durumda. Bu durumu reddediyoruz, buna itiraz ediyoruz. Saray yolun sonuna geldiğini görüyor, biliyor. 2019 seçimlerine giden süreçte; ülkemizin aydınlık geleceği, huzurlu yarını ve refahı için verdiğimiz ortak mücadelede omuz omuza zafere ulaşacağız. Türkiye’yi bir tek adam rejimine eviren, bir parti devletine dönüştüren duruma karşı itirazımızı birlikte sürdürmek zorundayız.”