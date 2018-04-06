'Deniz Gezmişlerin bayrağını devralmış öğrencilerdir'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında tutuklanan öğrencileri gündeme getirdi.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘O komünist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz” sözlerine çok sert karşılık veren CHP’li Mehmet Tüm, Erdoğan’ın nefret suçu işlediğini ifade etti.

‘Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarda herhangi bir fiziksel saldırı yok’

Erdoğan’ın öğrencileri ‘komünist, vatan haini’ olarak hedef gösterdiğini belirten CHP’li Mehmet Tüm, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart tarihinde Afrin operasyonu sonrası ‘lokum’ dağıtan bir grup öğrenci ile ‘işgalin, katliamın lokumu olmaz’ pankartı açan başka bir grup öğrenci arasında tartışma olmuştu. Tartışmada herhangi bir fiziksel saldırı olmadığını öğrencilerin ifadelerinden biliyoruz. ‘İşgalin lokumu olmaz’ sözü, her nedense daha sonra bir anda ‘şehitlere saygısızlık’ algısına dönüştürülüyor. Bu gelişmelerden sonra AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan da ekranlara çıkıp ‘terörist, vatan haini, komünist, gayri milli’ ilan ederek öğrencileri hedef gösteriyor. Daha sonrasında gözaltılar yaşandı ve gözaltındaki öğrencilerin 9’u ‘terör propagandası yapmaktan’ tutuklandı.”

‘Erdoğan’ın sözleri ideolojik nefretin dışavurumudur!’

“Biz, CHP olarak, üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yanayız. Ancak AKP üniversitelerde faşizan uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir. ‘Komünistlere okuma hakkı tanımayacağız’ demek açıkça bir nefret suçudur, ideolojik nefretin bir dışa yansımasıdır. Erdoğan 12 Eylül’de darbeciler gibi bu ülkenin gerçek yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermektedir ve yargıya talimat vermektedir.12 Eylül’e giden süreçte, üniversitelerde satırla, bıçakla, ateşli silahlarla devrimcilere saldıranlarla bu zihniyetin hiçbir farkı yoktur. Üniversitelerin özgür düşüncenin, bilimin ve aydınlığın merkezi olmasındaki en büyük engel de yine bu anlayışın ta kendisidir.”

‘Cumhurbaşkanının üniversiteleri hedef alması, korkunun göstergesidir’

“Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler arasında yaşanan tartışma, o üniversitenin kendi iç işleyişiyle ilgilidir. Bir disiplin sorunu olduğunda, üniversiteler kendi kuralları çerçevesinde kararlar verirler. Bir Cumhurbaşkanı’nın var gücüyle üniversiteleri bu kadar hedef alması, onun bir şeylerden korktuğunun açık göstergesidir. Erdoğan’ın Gezi Direnişçilerine yönelik ‘AKM’yi çatlasanız da patlasanız da yıktık’sözleri de aynı amaçla söylenmiştir. Erdoğan OHAL rejiminin olanaklarıyla üniversiteleri baskı altına almayı ve sindirmeyi amaçlamaktadır.”

‘Zorbalığa karşı direnen öğrenciler, Deniz Gezmişlerin bayrağını devralmış öğrencilerdir’

“Boğaziçi’nde zalim ve zorba yönetimin baskılarına karşı direnen öğrenciler, bağımsız ve demokratik Türkiye isteyen, emperyalizme karşı olan Deniz Gezmişlerin bayrağını devralmış öğrencilerdir. Boğaziçi’nde yaşananlar nedeniyle tutuklanan öğrencilere dünyadan büyük destek gelmektedir. Dünya çapında tanınmış iki binden fazla akademisyen, tutuklu öğrencilere destek vermek amacıyla bildiri yayınladılar. Bildiride ‘Kampüs içindeki tutuklamalar, Türkiye’de muhalefeti bastırma eğilimin bir parçasıdır’ deniliyor. Şu anda gözaltılar devam etmektedir. Okuldaki öğrenciler ve öğretim görevlileri tedirgin durumda, aileler de artan baskılar karşısında kaygı içindeler. Tutuklanan öğrenciler için imza kampanyası başlatan öğrenciler de gözaltına alınıyor ve tehdit ediliyor.”

‘Gençler ‘çatlasanız da patlasanız da’ baskılarınıza boyun eğmeyeceklerdir’

“Buradan tekrar ifade ediyoruz: Boğaziçi’nde yaşanan olaylarda herhangi bir fiziksel şiddet yaşanmamıştır. Saray’ın ve havuz medyasının Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik saldırısı, şehitlerimizle ilgili değildir. Saray iktidarı üniversiteli gençleri korkutarak baskı altına almayı hedeflemektedir. Biz ‘komünist gençlere eğitim hakkı vermeyeceğiz’ diyen Erdoğan’a karşı eğitim hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençler, sizin deyiminizle ‘çatlasanız da patlasanız da’ bu baskılarınıza asla boyun eğmeyeceklerdir. Eğitim hakkı Anayasal bir haktır, hiç kimse engelleyemez. Ülkemizde savaş çığırtkanlığının değil, barış dilinin kazanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yaşamın her alanında ‘yurtta barış ve dünyada barış’ istiyoruz.”

‘Cumhurbaşkanı da dahil kimsenin bu ülkenin çocuklarına vatan haini deme hakkı yoktur’

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ise “Özgür düşüncenin ifade edilmesi gereken üniversitelerde, öğrenciler baskı altına alarak ve vatan hainleri ilan edilerek eziyete uğratılmaktadır. Kim olursa olsun Cumhurbaşkanı da dahil bu ülkenin çocuklarına vatan haini deme hakkı yoktur. Öğrencilerin iktidarlara karşı her zaman barışçıl tepkileri olmuştur. Geçmiş yıllarda da öğrenciler ‘katil devlet’ diye sloganlar atmıştır ancak hiçbir iktidar öğrencilere tahkikat başlatmamıştır. Bir Cumhurbaşkanının iradesiyle hukukun ne hale geldiğini ibretlik şekilde izliyoruz.” dedi.