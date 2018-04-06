Cihaner 727 sandığın sonucuna dikkat çekti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 1 Kasım seçimleri ve 16 Nisan 2017 Halk oylamasında blok oy kullanılan 960 sandık ve yüzde yüz Evet oyu çıkan bu 969 sandıktan 727’sinde hiç geçersiz oy olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, TBMM Başkanlığına Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün yanıtlaması için soru önergesi verdi.

İstanbul Milletvekili Cihaner önergesinde, “6 bin 999 sandıkta, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu 3.685 sandıkta en az kayıtlı seçmen kadar, 2.645 sandıkta kayıtlı seçmenden fazla, 669 sandıkta ise en az kayıtlı seçmen + 4 kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu sandıklarda da Evet oyu yönünde belirgin bir fark ortaya çıktığı görülmektedir” tespitlerine yer verdi.

“Demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen seçimlerin ve halk oylamalarının her türlü şaibeden ve şüpheden arındırılmış olarak, tam sandık güvenliği ile gerçekleştirilmesi tüm yurttaşların en temel hakkıdır. Ayrıca suç olan bu iddiaların resen soruşturulması yasal zorunluluktur” dedikten sonra, 1 Kasım ve 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak resen açılmış soruşturma sayısı ve akıbetlerini soran Cihaner, Elinde mühür ile sandık başında seri bir şekilde oy kullananların görüntüleri TV ekranlarında yer aldı, bunlarla ilgili soruşturma yapıldı mı? Yapıldı ise sonuçları ne oldu. Şanlıurfa’da 31 Mart 2017 günü, yani referandumdan önce hayatını kaybeden E.E. isimli bir yurttaşa, Eyyübiye ilçesinde bulunan 2179 no’lu sandıkta oy kullandırıldığı iddiaları ile ilgili yapılan bir soruşturma olup olmadığı gibi birçok soruyu Adalet Bakanına yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in TBMM Başkanlığına verdiği önergenin tam metni aşağıdadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ederim.

Çağdaş demokrasilerde seçim sonuçlarının güvenilirliği ve uygulamalarının yasal gerekliliklerle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi olmazsa olmazlardandır. Son yıllarda özellikle 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Halk Oylamasına ilişkin olarak çeşitli basın yayın organlarında seçim süreçleri ve uygulamalarında yasal gerekliliklere aykırı eylemlerin vukuu bulduğuna, halk oylamasında 960 sandıkta blok oy kullanıldığına ilişkin haberler yer almıştır. %100 Evet oyu çıkan 960 sandıktan 727’sinde hiç geçersiz oy bulunmaması da hayatın olağan akışına aykırıdır.

6 bin 999 sandıkta, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu 3.685 sandıkta en az kayıtlı seçmen kadar, 2.645 sandıkta kayıtlı seçmenden fazla, 669 sandıkta ise en az kayıtlı seçmen + 4 kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu sandıklarda da Evet oyu yönünde belirgin bir fark ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bilgi de yazılı ve görsel medyada yer almıştır.

Demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen seçimlerin ve halk oylamalarının her türlü şaibeden ve şüpheden arındırılmış olarak, tam sandık güvenliği ile gerçekleştirilmesi tüm yurttaşların en temel hakkıdır. Ayrıca suç olan bu iddiaların resen soruşturulması yasal zorunluluktur. Bu Bağlamda;

1 - 1 Kasım ve 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak resen açılmış soruşturma sayısı ve akıbetleri nedir?



2 - 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel seçimi ve 16 Nisan 2017 Halk Oylamasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialar olan sandıklarda görevli kamu görevlileri hakkında açılan herhangi bir soruşturma var mıdır? Şayet varsa toplam kaç sandık görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır? Ve Bu soruşturmaların sonucu ne olmuştur?

3 - 16 Nisan 2017 Halk oylamasında 960 sandıkta blok oy kullandırıldığı ve bunların birçoğunda sandıktaki seçmen sayısından fazla geçerli oy çıktığı iddiaları ile ilgili olarak bahsi geçen sandık görevlileri hakkında açılan toplam kaç soruşturma vardır? Bu sandık görevlileri hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise sonucu ne olmuştur?



4 - Elinde mühür ile sandık başında seri bir şekilde (o sandıktaki bütün seçmenler yerine) oy kullanan çok sayıda kişinin görüntüsü çeşitli TV’lerin haber bültenlerinde ve sosyal medya da elden ele dolaşmıştır. Bu tarz görüntülerle ilgili olarak yapılan bir soruşturma var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur?

5- Şanlıurfa’da 31 Mart 2017 günü hayatını kaybeden E.E. isimli bir yurttaşa, Eyyübiye ilçesinde bulunan 2179 no’lu sandıkta oy kullandırıldığı yönünde iddialar çeşitli basın yayın organlarında yer almıştır. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak yapılan bir soruşturma var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur?

6 - Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi Gölcük Mahallesinde Kurulu 1050 ve 1051 nolu sandıklara kayıtlı seçmen sayısı 742 oy kullanan seçmen sayısı 753 geçerli oy sayısı da 736, geçersiz oy sayısı 17 olarak YSK sayfasında yer almaktadır. Her iki sandıkta toplam seçmen sayısının üstünde 11 oy kullanılmıştır. Bu sandıkta asıl ilginç olan ise kendilerinin Muğla’da olduğunu ve oy vermeye gitmediklerini beyan eden 200 mevsimlik tarım işçisinin bulunuyor oluşudur? Bu 200 kişiden 80’i isimlerini de vererek Datça ilçe seçim kuruluna başvurarak yerlerine imza atarak oy kullananların tespitini isteyerek suç duyurusunda bulunmuşlardır. Söz konusu iki sandıkla ilgili olarak sandık kurulu başkanları hakkında açılan bir soruşturma bulunmakta mıdır? Söz konusu sandıklarda işlendiği iddia olunan suçla alakalı olarak hakkında işlem yapılan kimseler var mıdır?