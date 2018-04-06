Emir'den Kahraman'a göz muayenesi tavsiyesi

CHP’nin göz doktoru Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Meclis’te tiyatro temsilinden kadınları çıkartarak sansürleyen Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, “Yalan, iftira” sözlerini değerlendirerek, kendisinin kamuoyuna duyurduğu prova görüntülerinde kadınların sahnede rollerinin olduğunun görüldüğünü anımsatarak, “Zaman zaman el işaretinde kulağının iyi duymadığını anlıyoruz ama prova görüntüleri izlemesine rağmen, yalan olduğunu söyleyecek kadar gözleri de görmüyor” dedi. Emir, göz doktoru olarak istemesi halinde İsmail Kahraman’ı muayene edebileceğini söyledi.

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuflaj giyindiği, sanatçıların eşlik ettiği karakol ziyaretine de tepki gösterdi ve “Meclis’te tiyatroya tahammül edemeyenler, Reyhanlı’da klarnetli, 1 Nisan şakalı, eğlenceli, şarkılı türkülü bir tiyatro sahnelemekten geri durmadılar” dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, Meclis’teki tiyatro temsilinin, kadınların sahnedeki rollerinin kaldırılarak sahnelenmesine ilişkin dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı ve kadınların sahnede olduğunun kanıtı prova görüntülerini “Yalan, iftira” diye iddia ettiği açıklaması üzerine CHP’li Murat Emir, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Söz konusu prova görüntülerini kamuoyu ile paylaşan ilk kişinin kendisi olduğunu anımsatan Emir, sanatçılar Meclis’te defalarca provalar yaptığını, provalarda kadınların da sahne rolleri olduğunu belirterek, “Son gün İsmail Kahraman’ın müdahalesiyle temsil kadınlardan steril bir hale getirildi. Prova görüntülerindeki oyun asıldı ve kadın sanatçılar çıkartılmamıştı” dedi.

“Arzu ederse Kahraman’ı göz muayenesi edebilirim”

Emir, görüntülerin açık olmasına karşın Kahraman’ın ‘iftira, yalan’ değerlendirmesine anlam veremediğini vurgulayarak, “Şimdi kendisinin zaman zaman el işaretinden kulağının iyi duymadığını anlıyoruz ama bu görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini de anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse, eğer kasıtlı değilse, göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim kendisini de muayene edebilirim. Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiştir kendisi açısından ve beyninin arkasında, kadınlara dönük dışlayıcı, ayrıştırıcı, görmezden gelici düşüncelerinin dışavurumunu böylesine yapmamalıdır diye düşünüyoruz. Kendisi bilmelidir ki işgal ettiği koltuk değerli bir koltuktur, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 numaralı koltuğudur, döner koltuk değildir, böylesine dönmelere müsait değildir” dedi.

“Meclis’te tiyatroya tahammül edemeyenler, Reyhanlı’da şarkılı tiyatro sahnelemekten geri durmadı”

CHP Emir, Kahraman ve mensubu olduğu AKP’nin aslında tiyatro yönetmek için büyük bir arzu duyduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aslında kendileri, mensubu olduğu partisi bu tiyatro temsillerini ortaya koymak açısından büyük bir arzu gösterdiğini, büyük bir çaba gösterdiğini ve içerisinde dizginlenemez bir yönetmenlik uhdesi olduğunu görüyoruz. Meclis’teki bu oyunu kadınlar dışlanarak, kadınlardan steril ederek kendileri açısından sahnelerken, Reyhanlı’da da önemli bir tiyatro gösterisi yapıldı. Meclis’te tiyatroya tahammül edemeyenler, Reyhanlı’da klarnetli, 1 Nisan şakalı, eğlenceli, şarkılı türkülü bir tiyatro sahnelemekten geri durmadılar. Bu tiyatroyu sahneleme sebepleri Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk ordusunun kazandığı başarının AKP’nin hanesine yazılması için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Daha şehitlerin kırkı çıkmadan, gazilerimizin yaraları sarılmamışken, böylesine cıvık ve toplumumuzu, ülkemizi, milletimizi rencide edecek şekilde davranışlar bizi de son derece yaralamaktadır. Kendileri Reyhanlı’da koydukları tiyatro sahnesiyle de milletimizin vicdanında mahkûm edilmişlerdir.

“Kamuflaj oya dönüştürülecek bir kostüm değildir”

CHP’li Emir, bir soru üzerine de kamuflajın oy devşirme kostümü olmadığını ifade ederek, “Kamuflajı giymesi gerekenler, zamanında askerlik dolayısıyla askere gitmesi gerekenlerdir ve başta Sayın Cumhurbaşkanının oğulları olmak üzere iktidar partisinden birçok siyasetçinin çocuklarının dekontla askerlik yaptığını ve bir şekliyle sağlık raporuyla askerlikten sıyırdığını hepimiz biliyoruz. Kamuflaj öyle tiyatro sahneleri için ve ordunun başarısını siyasete, oya dönüştürmek için arada bir kullanılacak tiyatro kostümü olmamalıdır diye düşünüyoruz” dedi.

Deizm tartışması

Emir, AKP milletvekili Metin Külünk’ün, Türkiye gençliği için en büyük tehlikenin deizm olduğu yönündeki değerlendirmesinin sorulması üzerine de “İktidar partisi toplumu, dinselleştirmeye, dinselliği her alanında görünür hale getirmeye çalışırken aslında ülkemizde bir inanç sorununu da otomatik olarak kendiliğinden yaratmış oluyor. Çünkü bizim inancımız her yerde gösterilmeye, makam mevki ele geçirmeye dönük olarak kullanılmaya açık bir inanç değildir ve inancımızı böylesine siyasete malzeme yapanlar aslında bir inanç sorununu da beraberinde getirmiş oluyor” dedi.