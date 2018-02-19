CHP'li Göker atanamayan Tıbbi Sekreterleri sordu

Ülkemizde atanamayanlar sorununun adeta kanayan bir yara gibi gündemi meşgul etmeye devam ettiğinin altını çizen Göker, “Atanamayanlar arasında bulunan Lise Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile ön lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının büyük bir çoğunluğu da hala atama beklemektedir. Bu işin eğitimini gören ve KPSS’den de yüksek puan aldığı halde atanamayan yaklaşık 65 bin kişi hayatlarına yön verememektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 14 Nisan 2017 tarihinde hastanelere otomasyon elemanı olarak Tıbbi Sekreter ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olan diplomalı kişilerin alınmasına dair bir genelge yayınlandığını belirten CHP’li Vekil,“Ancak bazı kurumlar bu genelgeyi yok sayarak farklı liselerden veya ön lisans bölümü mezunlarından alım yapmaya devam etmektedir. Hizmet alımı yöntemiyle yapılacak olan işe alımların KPSS puan sıralaması ile yapılması hakkaniyet ilkesi açısından çok önemli olup, torpil ve adam kayırma gibi iddialarında önüne geçecektir” diyerek Bakanlığa bazı sorular yöneltti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

2018 yılı için ülkemizde sağlık sektörünün yıllık tıbbi sekreter ihtiyacı ne kadardır?

KPSS sınavından alınan yüksek puanlara rağmen Orta Öğretim Tıbbi Sekreter alım sayısının bu kadar az olmasının sebepleri nelerdir?

Bakanlığınız tarafından yayınlanan genelgeye rağmen hizmet alımlarında “Tıbbi Sekreter” istihdamına uyulmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?