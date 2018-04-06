CHP'den köy enstitüleri teklifi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü kurulması için kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hızla artan göç, ekilen tarım alanlarının azalması ve yatılı bölge okullarının eğitimdeki yetersizliği bugün yeniden Köy Enstitülerine ihtiyacı çok derinden hissettirmektedir” dedi.

EĞİTİM, TARIM VE GÖÇ

Eğitim, tarım ve göçün Türkiye’nin en önemli problemleri olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sorunların işsizlik, plansız yapılaşma ve ithalatın önünü açtığını vurguladı.

YAPISAL PROBLEMLERİ KÖY ENSTİTÜLERİ ÇÖZER

Daha önce denenen ve iyi sonuçlar alınan Köy Enstitülerinin Avrupa ülkeleri tarafından da benimsendiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin yapısal problemlerine kökten ve hızlı çözüm üretebilecek kurumlar olduğunu anlattı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Köy Enstitü Sistemini Araştırma Enstitüsü kurulması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun teklifinde, “Eğitimde fırsat eşitliği ancak hizmet ve koşullar eşit şekilde olduğunda gerçekleşecektir. Temel insan hakkı olan eğitim ve öğretimden birçok çocuk ve genç hala yeterince yararlanamamaktadır. Özel okullarda okuyan çocukların karşılık yetersizlikler ve ulaşım problemleri ile boğuşan kırsaldaki çocukların bu sınav sistemi içerisinde başarılı olmaları imkânsıza yakındır” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde şu ifadelere yer verdi: “Bugün sanayinin en büyük ihtiyacı olan kalifiye elemanı ancak Köy Enstitüleri benzeri bir modelle oluşturulacak kurumlar sayesinde karşılanabilir. Göçün yol açtığı ucuz işgücü ve yapısal işsizliğe karşı günün ihtiyaçlarına göre verilen eğirmen taşçılığı, urgancılık, dokumacılık, tuğlacılık, taşçılık, duvarcılık, dülgerlik, balıkçılık, saz örmeciliği, nalbantlık, arıcılık, araba tamirciliği ve saraçlık kursları bugünkü ihtiyaçlara göre yeniden şekillenebilir ve sanayinin en büyük ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacı buralardan da sağlanabilir.

KÖY ENSTİTÜLERİ KAPATILINCA TARIM SEKTÖRÜ BU HALE GELDİ

Tarım konusunda gelinen bu noktanın kapatılan Köy Enstitülerinin büyük payı vardır. Bilinçsiz gübre kullanımı, makineleşmenin tam anlamı ile sağlanamaması ve girdi fiyatlarının yüksekliği durumu Türkiye’yi ihracat yapan ülke durumundan ithalat yapan ülke durumuna getirmiştir. Köy Enstitüleri tarıma elverişli arazilerin yanlarına kurularak ve buralarda uygulamalı tarım dersleri vererek 15.000 dönüm arazi tarıma elverişli hala getirilmiş, 750.000 yeni fidan dikilmiş, 1.200 dönüm bağ oluşturulmuş, 12 tarım deposu ve 3 balıkhane inşa edilmiştir.

KÖY ENSTİTÜLERİ YENİDEN KURULMALI

Eğitimden tarıma, sanayiden ekonomiye kadar her alana yapıcı çözümler getiren Köy Enstitüleri Türkiye’nin bugün en büyük ihtiyaçlardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz bu teklif 1940’lı yıllardan bu yana değişen sistemin öncelikle incelenmesi, değişikliklerinin yapılması ve yeniden Köy Enstitülerinin kurulmasını amaçlamaktadır.”