Melih Gökçek'ten Aylin Nazlıaka yorumu

"Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil"

TBMM'deki odasındaki Atatürk resmini indirildiği iddiasıyla 2016 yılında oy çokluğuyla CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.

CHP Aylin Nazlıaka kararını verdi

Nazlıaka'nın af talebinin reddilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da açıklama yaptı. Nazlıaka'nın tekrar CHP'ye alınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na ricada bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Aylin Hanım ancak elimden bu kadar geldi, kusura bakma. Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil.” dedi.

Aylin Nazlıaka ile Melih Gökçek sosyal medyada sık sık birbirlerine cevap verip gündem oluyorlardı.