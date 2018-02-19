Sarıbay: CHP emek ağırlıklı bir partidir

CHP Kocaeli Emek Bürosu ve STK’ların il binasında gerçekleşen toplantısına katılan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Hepiniz hoş geldiniz. CHP emek ağırlıklı bir partidir. Bu da sizin burada yapacağınız çalışmalarla tescillenecektir. Yapacağınız çalışmalarda her zaman yanınızda olacağız. Emek büroları politika üretme süreçlerini ilçelere de yayarak bizleri fikren zenginleştirecekler. Emek büroları sayesinde partimizin emekçilerle arasında insanların yaşadıkları sorunlar üzerinden iletişim kurulabilecek” dedi.

TEMEL GÖREVİMİZ İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜLKE İNŞA ETMEK

Emek Bürosu ve STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca, “CHP tüzüğünde belirtildiği gibi tüm emekçilerin örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarını sağlamak, insanca yaşama ve çalışma koşullarını güvence altına almak, tam istihdam hedefine ulaşmak, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı amaç edinmiş emekçi bir partidir. Bu amaç doğrultusunda 22 Mayıs 2016 tarihinde parti meclisinde kabul edilerek aktif hale gelen emek büroları her ilçemizde ve ilimizde de kurulmuştur. Bugün emek büroları ve STK’lardan sorumlu ilçe yöneticisi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda amacımız Kocaeli il merkezinde ve ilçelerde emek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile iletişimi güçlendirmek, çalışanların, emekçilerin, işsizlerin, esnafın, örgütlü örgütsüz emeği ile geçinen tüm kesimlerin sorunlarının tespiti, hak alma mücadelesinde yanlarında olmak çözümleri konusunda parti politikalarına uygun olarak program oluşturmaktır. İlimizde ve tüm ilçelerimizde kuracağımız emek büroları ile emekçilerin sınıf mücadelesine güç katmayı, dayanışmayı büyütmeyi, emeğin ve çevre sorunlarını, işsizlik sorunlarını, her türlü sorunları siyasal alana taşımak. İnsanca yaşanacak bir ülke inşa etmek temel görevimiz olacaktır “ dedi.