'AKP kendi seçmenlerini mağdur etti'

Cihan GÜNER/YURT - Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kentsel dönüşüm ve imar mağduru yurttaşlarla buluştu. Anadolu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tekin, sorunların iktidar eliyle içinden çıkılamaz hale getirildiğini ifade etti. CHP'li Tekin, "Kentsel dönüşümde en çok mağdur AKP'liler, yani kendi seçmenleri. Ama o seçmenler edilgen oldukları için sesleri çıkmıyor, kendi içinde ağlayıp duruyor. Oysa ki, yaşananlar kolaylıkla çözülecek sorunlar. AKP iktidarı, bu sorunları büyüterek içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Çünkü maksatları yoksula değil, rantçıya kolaylık sağlamak" dedi.

'ZENGİNE HAK, YOKSULA MÜSTEHAK'

Şişli Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda ciddi çaba sarf ettğini kaydeden Gürsel Tekin, geliştirilen formülün iktidara takıldığını, dikkate alınmadığını söyledi. Türkiye'de 81 il içinde sadece İstanbul'da bu sorunun yaşandığına dikkat çeken Tekin, "Kentsel dönüşüm meselesinin muhakkak gerçekleşmesi lazım. Biz CHP olarak baştan itibaren bu konuda ciddi mücadele veriyoruz. Neden sadece İstanbul'da bu sorun yaşanıyor? Türkiye'de 81 il var. Neden İzmir'de insanlar kentsel dönüşüm yada tapu mağduru değil? Niye Eskişehir'de, Muğla'da bu sorun yok? Eğer bu sorunun cevabını bulamazsak, sorunu çözmemiz mümkün değil. Şu anda İstanbul'un dört bir yanında, sosyal devletin yapması gereken işleri yapmaması sebebiyle, köyündeki tarlalarını satarak, imkansızlıklar içerisinde başını sokabileceği barınma yerleri arayan insanların yerleri ellerinden alınıyor. İlçe Belediyesi çok ciddi çaba sarf etmiş, mağduriyete merhem olabilecek bir teklif geliştirilmiş, bu teklifi bile dikkate almıyorlar. Bunun birinci gerekçesi olarak da yoğunluğu gösteriyorlar. Hani 'tavuk su içer de Allah'a bakar' derler ya; şöyle bir kafanızı kaldırın da yoğunluğa bakın. Yüksek rezidanslar, AVM'ler, binalar hak da, yoksula gelince mi müstahak? Halen bugüne kadar tapu sorununun çözülmemesi büyük ayıp" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI DA ZAMANINDA AYNI DERDİ YAŞADI'

1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'kaçak evde oturuyor' haberleriyle gündeme geldiğni belirten Gürsel Tekin, Erdoğan'ın iktidara geldikten sonra umutları boşa çıkardığını söyledi. Tekin, "Mesela sayın Erdoğan'ın evi de sizin evlerinizin durumundaydı. Hatırlayın; 1994 yılında çok ciddi tartışma konusu oldu. Sayın Erdoğan'ın Emniyet Mahallesindeki evi 'Burası kaçak' diye gazetelerde haber oldu. Sayın Erdoğan da çıktı, 'Evet ben burada oturuyorum, kendi olanak ve imkanlarımla yaptım, geldiğimde bu sorunları çözeceğim' dedi. Bunu referans kabul eden milyonlarca insan da, 'Bu sorunu yaşayan biri geliyor, bizim derdimizi de çözer' diye umutlandılar. Maalesef hiç kimsenin dertleri çözülmedi? Peki kimin dertleri çözülüyor? Ne kadar rantiyeci müteahhit varsa onların dertleri çözülüyor" dedi.

'ÇÖZÜM ÇOK BASİT, AKP NEDEN ÇÖZMÜYOR?'

Mahallede yaşanan kentsel dönüşüm sorununun kolaylıkla çözülebileceğini kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sulukule 200 yıl önce Osmanlı sultanlarının eğlendikleri yerlerdir, onun için adına Sultan Mahallesi derlerdi. Orada yaşayan yurttaşlarımız 200 yıldır yerleşik haldeydiler, ne yazık ki sürgüne tabi tutuldular. Yine Beyoğlu, Gaziosmanpaşa... Şuna emin olun, defalarca dedik ki, bu meselenin siyasi tarafı olmaz. Bu bir vicdan meselesidir, gelin bu sorunları çözelim. Bunlar o kadar kolay çözülecek sorunlar ki... Bu kadar açık söylüyorum; çok basit çözülebilir sorunlar, neden, niçin, hangi gerekçeyle içinden çıkılmaz hale getiriliyor, bunu anlamakta zorluk çekiyorum.

'KAR YAĞARKEN EVLERİ İNSANLARIN BAŞINA YIKTILAR'

AKP'nin %85 oy aldığı mahallede, Ocak'ın 7'sinde, kar yağarken insanların evlerini başlarına yıktılar. Halen çadırlarda yaşıyor bu insanlar. Nedir bu acele? Ne oluyor Allah aşkına? Bir savaşa mı giriyoruz, bu telaş niye? Sonradan gördük ki, oralar tahliye edildi ve hepinizin bildiği bir müteahhite devredildi.

GÖLCÜK ANISIYLA ANLATTI: SİZ DERS VERECEKSİNİZ!

Tabi burada elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz. Partimiz de, ilçe belediyemiz de, ilçe örgütümüz de yanınızdadır, sonuna kadar yanınızda duracaktır. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama asıl yapması gereken sizlersiniz kardeşlerim. Gölcük'te deprem olmuştu, Kadıköy Belediye Başkanvekili olarak yardıma koştum. Büyük bir yıkım, büyük bir acı... İnsan olanın dayanabilecek gücü kalmıyor. 70 yaşındaki bir teyzemiz duvarın dibine çökmüş, ağıt yakıyor. Taktir edersiniz ki, bizde gelenektir, ev aldığımızda kurban keseriz. Teyze diyor ki, 'Kendimize ev aldık, kurban kestik, meğer mezarımıza kurban kesmişiz'... Sevgili kardeşlerim, herkesin siyasi düşüncesine sonuna kadar saygılıyız. Eğer hakkınıza kavuşmak, kentsel dönüşümden faydalanmak istiyorsanız malınızı - mülkünüzü elinizden almak isteyenlere ders vereceksiniz.

CHP'LİLER ÇIKARMA YAPTI

Gürsel Tekin'in ziyaretine CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik, İBB Meclis Üyesi Muharrem Çatalkaya ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Memiş de eşlik ettiler.