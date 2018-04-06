6 Nisan 2018 13:04

Sezgin Tanrıkulu'ndan korkutan haber

Sezgin Tanrıkulu'ndan korkutan haber
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle Medicana Hastanesi acil servisinde.

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