CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle Medicana Hastanesi acil servisinde.
6 Nisan 2018 13:04
Sezgin Tanrıkulu'ndan korkutan haber
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.
Çok Okunanlar
-
Sezgin Tanrıkulu'ndan korkutan haber
-
İstismar düzenlemesi imzaya açıldı
-
Tuna'dan Melih Gökçek'e: Ben işime bakarım
-
ANAR: ‘Evet'çiler ‘hayır' bloğuna geçiyor
-
AKP'de bir belediye başkanı daha ihraç edildi
-
Saadet Partisi'nden çok konuşulacak 1 Mayıs çıkışı
-
Dinazor ve fıskiye neden kaldırıldı? Tuna açıkladı
-
'Afrin Harekatı, şehitler hiç umurlarında değil'
-
AKP'nin muhalefetin sesini kısma girişiminin nedenini açıkladı
-
Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahale Kaftancıoğlu'ndan