ANAR: ‘Evet'çiler ‘hayır' bloğuna geçiyor

En son 1 kasım 2015 seçimlerinde tek başına yüzde 50'yi gören AKP, bu kez MHP ile ittifaka girmesine karşın yüzde 50'yi aşmakta zorlanıyor. ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu 2019 cumhurbaşkanı seçiminde AKP-MHP ittifakının oy oranının 16 Nisan referandumundaki düzeyde olduğunu ifade etti. Bir başka analize göre de, "Bir yıllık sürede önemli oranda seçmenin evet tercihini değiştirmiş durumda" olduğu ifade edilirken, "Bu seçmen grubunun, evet vermesinin hata olduğunu düşündüğü" kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre, Uslu, "Referandumda parti tabanları nasıl tepki verdilerse aşağı yukarı o tepki ya da tutumlarını sürdürüyor" diyerek, referandumdaki sonuçların büyük oranda korunduğunu belirtti.

"1+1=2 etmez"

Uslu ittifakın "cumhurbaşkanı seçiminde 1+1=2 etmeyeceğini" vurgularken, "Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ın oyunun yüzde 51.5- 52 arasında olduğunu görüyoruz" dedi.

Bu tespit, iktidar partisi açısından en son 1 Kasım 2015 seçimlerinde tek başına yüzde 50 oy oranını yakalarken, şimdi MHP'yi de yanına almasına karşın aynı oranlara ancak sahip olması gibi bir sıkıntıya işaret ediyor.

"Parlamento seçiminde ittifak yüzde 55'lerin üzerine çıkabilir"

ANAR Genel Müdürü Uslu, AKP-MHP ittifakının cumhurbaşkanı seçiminde referandumdaki düzeyde olmasına karşın, parlamento seçiminde daha yüksek oy alacağını söyledi.

Uslu, "Şu an için biz parlamento oylarına baktığımızda bu ittifakın yüzde 55'lerin üzerine çıkabileceğini görüyoruz. İki partinin oy toplamları, yüzde 55-56 arasında bir rakama ulaşıyor" ifadesini kullandı.

Erdem Gül'ün söz konusu haberi aynen şöyle devam ediyor:

Yüzde 43 sesleri

AKP-MHP ittifakının durumu, henüz resmen bir ittifak içinde olmamalarına karşın muhalefet partilerince de yakından izleniyor. Muhalefete göre AKP-MHP ittifakı rakamları referanduma göre daha da aşağılara çekildi. CHP kurmayları, kendilerine ulaşan bilgileri paylaşırken "Şu ana kadar ölçümlerin hiçbirinde AKP-MHP ittifakı yüzde 50+1'i aşamıyor" rahatlığı içinde konuşuyor. Son günlerde muhalefet kulislerinde son anketlerde AKP-MHP oy oranının yüzde 43 olduğu bilgisi de seslendirilmeye başlandı. Yüzde 43 rakamının kaynağının iktidar çevreleri olması, bu bilgiyi muhalefet açısından daha da önemli hale getiriyor.

Muhalefetin, AKP-MHP ittifak oylarında erime olduğu tespiti, bir başka analize daha dayanıyor. Muhalefeti, 2019 cumhurbaşkanı seçimi için umutlandıran bu bu analiz şöyle ifade ediliyor:

"Referandumdaki evet ve hayır oylarında geçen bir yıllık sürede bazı değişimler oldu. Anketler bunu gösteriyor. Bu değişim hayır lehine. Bir yıllık sürede önemli oranda seçmen evet tercihini değiştirmiş durumda. Bu seçmen grubu, evet vermesinin hata olduğunu düşünüyor. Bu nedenle aslında referandumun rövanşı olarak gerçekleşecek 2019 seçiminde hayır blokuna geçmeyi düşünüyor. Ama asıl olarak dikkat çekici olan referandumdaki hayır tercihini değiştiren neredeyse kimse yok. Referandumda hayır diyen seçmenlerin tamamı hala hayır diyor. Bu hayır blokunun büyümesi demektir."