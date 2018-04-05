Dinazor ve fıskiye neden kaldırıldı? Tuna açıkladı

Habertürk TV'de soruları cevaplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önemli açıklamalarda bulundu.

Tuna, Atatürk Orman Çiftliği önündeki dinazor heykelleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve sosyal medyada defalarca kez gündem olan fıskiye ile ilgili de dikkat çeken sözler söyledi.

Tuna'nın açıklaması şöyle:

"Dinazorları ben kaldırmadım, yerine koydum. O dinazorun yeri orası değildi. O geçiş döneminde, Ankapark henüz bitmediği için, gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından, 'Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk.

GÖKÇEK'İN İZLERİ SİLİNİYOR MU?

('Kedili logoyu değiştiriyormuşsunuz?' sorusu üzerine) Bilmiyorum. Ben bu işlere takılmıyorum, takılmak da istemiyorum. Bizim yapacağımız çok işler var.

(Gökçek döneminin bütün sembolik izlerini kaldırmaya mı çalışıyorsunuz) Böyle bir şeye güç yeter mi? Böyle bir imkan var mı? Yani yılların Melih Gökçek'ini ben insanların kalbinden insanların düşüncelerinden silmeye imkanım var mı? Sevenine de sevmeyenine de. Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de sevme diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani."