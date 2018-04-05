AKP'nin muhalefetin sesini kısma girişiminin nedenini açıkladı

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, AKP'nin muhalefetin sesini kısmak için konuşma sürelerinin kısaltılmasına ilişkin önergesini işleme almaması üzerine yaşananları sohbet toplantısında gazetecilere değerlendirdi.

Mithat Sancar, AKP önergesini işleme almaması üzerine AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “O zaman biz de Meclis Başkanlığı'na başvurur, sizin yönetmenizi engelleriz" dediğini söyledi.

Sancar, “Bütün grup başkanvekilleri de oradaydı. Ben de, 'Bu bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğmem' dedim” diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI VAR"

AKP konuşma sınırı getiren önergeye gerekçe olarak uluslararası sözleşmelerin yoğunluğunu gösterdiğini belirten Sancar, “Asıl mesele, Meclis’i istedikleri gibi yönetme hırsıdır” dedi. “Biz istediğimizi yaparız” mantığını muhalefete göstermek için bu teklifin getirildiğini söyleyen Sancar, şöyle devam etti:

“AKP’nin uyum yasalarını gündeme getirip hızla geçirme niyeti olduğu anlaşılıyor. Mevcut işaretler gösteriyor ki erken seçim hazırlığı var. Erken seçim öncesi uyum yasalarını getirmeleri gerekiyor. Ama bu yol çok tehlikeli bir yol. Muhalefetin söz hakkını kısıtlayabilecek yol, bu önerinin getirilmesiyle açılmıştır. Bu girişim fiili iç tüzük değişikliği haline gelmiştir.”

"SÜRELER GRUP ÖNERİSİ İLE KISALTILAMAZ"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AKP'nin önerisinin doğrudan doğruya İçtüzüğü değiştirme sonucunu doğuran bir öneri olduğunu dile getiren Sancar, şunları söyledi:

“Söz süreleri grup önerisi ile kısaltılamaz. İçtüzük değişikliği gerekir. Eğer bu usul yerleşirse İçtüzüğü, AKP’nin çok basit bir çoğunlukla usul mecburiyetlerini bertaraf ederek değiştirmesinin yolu açıktır. Bu Anayasa, İçtüzüğün 60 ve 81’inci maddelerine aykırıdır. Benzer operasyonlar önümüzdeki dönemde de gündeme gelebilir. Çünkü bunun yolu bugün açıldı. Oysa ben dün zaten esas olarak bunun yolunun açılmaması için bu tutumda ısrar ettim. Onlar da gördüler ki benim yönettiğim oturumlarda bunu yapamayacaklar, o nedenle bugün benim yönetmem gerekiyorken İsmail Kahraman, İçtüzüğün kendine verdiği yetkiyi kullanarak Meclis’i yönetti.”

"BU BİR ŞANTAJDIR, ŞANTAJA BOYUN EĞMEM"

Sancar, AKP önergesine karşı tutumu üzerine perde arkasında yaşananları da anlattı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın kendisine, “O zaman biz de Meclis Başkanlığı’na başvurur, sizin yönetmenizi engelleriz” dediğini aktaran Sancar, “Bütün grup başkanvekilleri de oradaydı. Ben de, ‘Bu bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğmem’ dedim” şeklinde konuştu.

"MHP DE DOĞRU BULMADI"

AKP'nin çoğunluk tahakkümü içinde olduğunu söyleyen Sancar, benzer durumda da demokratik gelenekleri sürdürmekte kararlı olacağını ifade etti.

Sancar, MHP’nin tutumuyla ilgili de değerlendirmede bulundu. AKP ile ittifak sürecinde bulunan MHP’nin bu tartışmaya katılmamasının manidar olduğunu söyleyen Sancar, Meclis Başkanının Grup Başkanvekilleri ile yaptığı Danışma Kurulu toplantısında MHP’nin de AKP önergesinin doğru olmadığını söylediğini aktardı. Sancar, “Burada AKP’nin bütünüyle dayatmacı bir tutum takındığı ortaya çıkıyor. Benim yaklaşımımın haklılığı da bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.