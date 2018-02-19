Dolandırılan fıstık üreticileri Meclis gündeminde

Şekeroğlu Fıstıkçılık isimli Osmaniye merkezli bir firmanın Adana ve Osmaniye başta olmak üzere bölgedeki çeşitli illerden yer fıstığı ekmiş çiftçilerin ürünlerini topladığı, çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine firma sahiplerinin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Ceyhan’lı mağdur çiftçilerin CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş’i bilgilendirmesi üzerine konu TBMM gündemine taşındı.

YER FISTIĞI EKİMİ, HASADI VE SATIŞINDA DEVLET KONTROLÜ YOK MU?

“Osmaniye’deki fıstık üreticisinin yüzde ellisinin, Adana Ceyhan’daki fıstık üreticisinin ise yüzde sekseninin bu şekilde aynı firma tarafından dolandırdığı iddialar arasındayken bu yolla piyasadan toplanan paranın 200 milyon TL’ye yakın olduğu da gelen bilgiler arasındadır.” ifadelerini kullanan CHP’li Özdiş’in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Söz konusu iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa piyasadan toplanan para toplamda ne kadardır?

2- Söz konusu firma sahipleri kimlerdir? Akıbetleri bilinmekte midir?

3- Olayda zarar gören çiftçilerin yaşadığı mağduriyet hakkındaki düşünceleriniz nedir?

4- Yer fıstığı ekimi, hasadı ve satışında herhangi bir devlet kontrol mekanizması var mıdır?

5- Üreticileri serbest piyasaya mahkum ederek bu tarz olayların yaşanmasında dolaylı yoldan etkiniz olduğunun farkında mısınız?

6- Olaydan zarar gören ve parası alamayan çiftçilerin bankalara, esnafa ve diğer kişilere olan borçlarını nasıl ödemesini, hayatlarını nasıl devam ettirmesini düşünüyorsunuz?