Sındır: HRS güzergahı ve istasyonlar neresi?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a yönelttiği yazılı soru önergesi ile Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik HRS sürecini Meclis gündemine taşıyan Sındır; “Ankara-İzmir arası ulaşım süresini kısaltması planlanan, yurttaşlarımıza daha hızlı, rahat ve güvenli bir ulaşım olanağı sağlanması beklenen olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin biran evvel tamamlanması ve hizmete sunulması İzmir’imiz için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik Hafif Raylı Sistem (HRS) Projesi eklemlenmesi kent içi ulaşımın etkinliği için de ayrı bir beklenti yaratmıştır” dedi.

“HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ!”

Buna karşılık Halkapınar-Otogar arasındaki HRS yapımına ilişkin güzergah ve istasyonların da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade eden CHP’li Sındır şöyle dedi:

“HRS’nin Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında çalışacağının dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bu durum kamuoyuna ve yerel yönetimlerde sorunlara neden olmaktadır. Güzergah ve istasyon bilgilerinin belirsizliği bu hatta ve bu konuda çalışma yapan ve yapacak olan ilgili birimleri hareketsiz ve çaresiz bırakmaktadır. Oysa Bakanlık bunun ayrıntılarını ilgili mercilerle paylaşsa o belirtilen alanlardaki alt yapı çalışması, tadilatı ya da onarımı gibi iş ve işlemleri de planlanabilecektir.”

“HRS İVEDİLİKLE FAALİYETE GEÇİRİLMELİDİR!”

Konu hakkında Bakanlık’tan bilgi talep eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taleplerinin yanıtsız bırakılmasının da yakışıksız olduğunu ifade eden İzmir Milletvekili Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ülkemizin en büyük 3’üncü metropolü ve İzmir halkının iradesinin temsil merciinin bilgi talebinin dahi görmezden gelinmesi kabul edilemez. Merkezi yönetim tüm yerel yönetimlere karşı eşit mesafede, adil ve şeffaf olmalıdır. Bu anlamda projenin güzergah ve istasyon bilgileri özellikle yerel yönetimlerle paylaşılmadır. Kent içi toplu ulaşımına çok önemli bir önemli bir katkı sağlayacak olan Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik HRS ivedilikle faaliyete geçirilmesi için gereken ne ise derhal yapılmalıdır.”

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’a yönelttiği sorular:

1. Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin yapımına ne zaman başlanmıştır? Bu iki şehir arasında yapılacak demiryolu kaç kilometredir?

2. Projenin başlangıç ve bitiş zamanlaması nedir? Maliyeti oluşturan unsurlar ve toplamda maliyeti ne kadardır?

3. Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin faaliyete geçmesi ile yıllık taşınacak yolcu sayısı ne kadar planlanmıştır?

4. Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’ne eklenen Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik Hafif Raylı Sistem (HRS) yapımı projesi hakkında detaylı bilgiler nedir?

5. Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik Hafif Raylı Sistem (HRS) projesinin yapımı ve faaliyete giriş süreci ne şekildedir ve maliyeti ne kadardır?

6. Halkapınar-Otogar arasındaki 4.5 kilometrelik HRS güzergahı ve istasyonları neresidir?

7. Halkapınar-Otogar HRS Projesi ile ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

8. Yapımı tamamlanıp faaliyete girmesiyle Halkapınar-Otogar HRS kapsamında taşınacak yıllık yolcu sayısı tahmini ne kadardır?