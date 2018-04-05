'Akademisyenler bilet değil, pasaport istiyor'

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza attıkları için kamudan ihraç edilen akademisyenlerin, dünyanın birçok üniversitesinden burs ve çalışma teklifi aldığını, ancak yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle akademisyenlerin bu olanaktan faydalanamadığını söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye'de yaşayamam diyenlerin biletini alıp göndermek lazım çünkü bunlar ülkemize yük” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, TBMM genel kurulunda söz alarak Erdoğan’ın bu açıklamasına tepki gösterdi.

Çamak, “Bu açıklamadan sonra KHK'yle ihraç edilen ve akademik indekslerde ülkenin en başarılı isimleri arasında olmasına rağmen hiçbir kamu kurumunda çalışamayan bazı ‘Barış Akademisyenleri’ isyan ederek şu açıklamalarını ilettiler: ‘Uluslararası üniversitelerden bilimsel çalışmalar için çağrı ve burs teklifleri alıyoruz. Bilet parası istemiyoruz ama pasaportlarımıza konulan yurtdışı yasağının kaldırılmasını istiyoruz.’ Akademisyenlerimize dünyanın birçok üniversitesi burs ve çalışma imkânı sunuyor ancak Türkiye'de rehin oldukları için bunlardan faydalanamıyorlar. Yetkilileri bilet almadan önce akademisyenlerin bu haklarını teslim etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.