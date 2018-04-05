IŞİD’in Türkiye sorumlusu Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ankara Gar Katliamı davasının görüldüğü mahkemeye gönderilen, saldırıyı organize ettiği ifade edilen Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün Türkiye sorumlusu firari İlhami Balı’nın telefon görüşme kayıtlarında, Türk güvenlik birimlerinden ya da bu birimlerden biriyle ilişkili kişiyle yaptığı konuşmaları gündeme getirerek, Balı’nın, Türk kamu görevlileri tarafından korunup korunmadığını sordu.

CHP’li Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde şöyle dedi:

Balı, telefon görüşme kayıtlarında tehditler savuruyor

Ülkemizin, bulunduğu bölgenin öznel koşulları itibariyle dış politikadaki en küçük hatanın bedelini ağır ödediği, yakın tarihimizle de tecrübe edilmiş bir gerçektir. Bunun en somut örneği, akıllarımızda hala ilk günkü gibi acı sahneleriyle canlılığını koruyan 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adı altında örgütlenen terörü üyelerinin gerçekleştirdiği saldırıdır.

103 masum vatandaşımızın hayatına mal olan bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış en büyük saldırıdır. Saldırı sonrasında ortaya çıkan ilişkiler ve bilgiler, Türk askeri ve istihbarat birimlerinin, bu örgüt mensuplarını takipte olmasına karşın saldırıyı engellemediği/engelleyemediği yönündedir. Son olarak saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya gönderilen IŞİD’in Türkiye sorumlusu firari İlhami Balı’nın, Suruç ve Ankara Gar katliamlarının yaşandığı tarihler arasında yaptığı telefon görüşme kayıtları, örgüt mensuplarının, özellikle Suriye sınırından Ülkemize giriş çıkışlarının kamu görevlilerinin bilgisi dâhilinde olduğuna işaret etmektedir. İlhami Balı, telefon görüşmesi kayıtlarında, kamu görevlisi ya da kamu görevlileri ile ilişkileri olduğu anlaşılan kişiyle yaptığı konuşmada, örgüt mensuplarının sınırdan geçişlerinde sorun yaşamasına tepki gösterdiği ve buna karşılık kaçırılan er Sefter Taş’ı eline geçirmesi halinde, bizzat kafasına sıkacağını söyleyip tehditler savurmaktadır.

Balı, Türk istihbarat örgütleriyle bağlantılı biri mi?

Ankara Gar Katliamı saldırısının açıklığa kavuşturulmasının önemine dikkat çeken CHP’li Emir’in, soru önergesinde yanıt istediği sorular ise şöyle:

“-Suruç ve 10 Ekim Ankara Gar katliamını gerçekleştiren Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adı altındaki terör örgütünün Türkiye sorumlusu İlhami Balı ile telefonda konuşan kişi tespit edilmiş midir? Edilmişse bu kişi kimdir? Görevi nedir; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu mudur?

-İlhami Balı, telefon görüşme kayıtlarından anlaşıldığı üzere, Türk güvenlik birimleriyle sıkı ilişkisi olan biridir. Bu açıdan İlhami Balı’nın herhangi bir istihbarat örgütümüzle bağı bulunmakta mıdır?

-İlhami Balı’nın telefon görüşme kayıtları üzerine herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa hangi aşamadadır?”