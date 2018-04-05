'500 TL olan yeri 55 liraya almaya çalışıyorlar'

Ceyhan’ın İncirli Mahallesi ve civarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın acele kamulaştırma işlemleri nedeniyle arazi sahiplerinin yaşadığı mağduriyeti soru önergesi vererek TBMM gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş:



METREKARESİ 500 TL OLAN YERİ 55 LİRAYA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR!

Adana’nın Ceyhan ilçesinin İncirli mahallesi ve civarında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın acele kamulaştırma işlemleri devam ediyor.

Arazi değerlerinin çok altında işlem yapılmaya çalışıldığı itirazları üzerine CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş konuyu TBMM gündemine getirerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi.

ÖZDİŞ’TEN BAŞBAKAN YILDIRIM’A: MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK MİSİNİZ?

İtirazlar ve açılan davalar neticesinde Danıştay’ın acele kamulaştırmayı hukuka uygun bulmadığını hatırlatan CHP’li Özdiş “2 ayrı bilirkişi raporu var ikisinde de metrekare fiyatları farklı ve olması gereken fiyatın çok çok altında, bu durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor.” diyerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

1- Bazı parseller ile ilgili acele kamulaştırma kararına karşı dava açılmış ve Danıştay acele kamulaştırma kararını hukuka uygun bulmamıştır. Söz konusu parseller ve karşı açılan davaların gerekçeli nelerdir? Davalar önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle ne aşamadadır?

2- Bilirkişi kurulu bazı raporlarda bu yerlerin arsa vasfında olduğunu kabul etmiş ancak metrekare değerini 55 TL olarak göstermiştir. Diğer bilirkişi kurulları ise dava konusu yerin arsa değil arazi vasfında olduğunu ve metrekare değerinin 5 TL olacağını belirtmişlerdir. Bilirkişi raporlarında böylesine bir tezat olması mantıklı mıdır?

3- Bilirkişi kurulu bazı raporlarda bu yerlerin arsa vasfında olduğunu kabul etmiş ancak metrekare değerini 55 TL olarak göstermiştir. Diğer bilirkişi kurulları ise dava konusu yerin arsa değil arazi vasfında olduğunu ve metrekare değerinin

5 TL olacağını belirtmişlerdir. Bilirkişi raporlarında böylesine bir tezat olması

mantıklı mıdır?

4- Söz konusu bölgenin civarındaki arazilerin metrekare fiyatının 500-600 TL olduğu iddiaları doğru mudur?

CHP’li Özdiş Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yer verdi:

1- Söz konusu bölgede arazilerin normal piyasa fiyatlarının çok çok altında değerlendirildiği ve arazi sahiplerinin büyük mağduriyet yaşadıkları ifade edilmektedir. Bu konuda BİMER’e ulaşmış herhangi bir şikayet mevcut mudur? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bu şikayetler ne aşamadadır?

2- Mağduriyetleri gidermek adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?