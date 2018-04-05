5 Nisan 2018 20:20

Kaftancıoğlu, yangın çıkan hastaneyi ziyaret etti

Kaftancıoğlu, yangın çıkan hastaneyi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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DHA - Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "Şu anda sorulacak çok şey var ama zamanı değil. Şu anda en büyük dileğimiz hastaneden bir ölü ve yaralının çıkmamış olması. Bütün hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği söyleniyor. Oldukça geniş çaplı bir yangın var. Yangın sonrasında can kaybı ve herhangi bir yaralı olmadığını teyit ettikten sonra bu daha öncede olan ve şimdi tekrarlanan yangınla ilgili soracaklarımız var. Bir daha olmaması için neler yapılabileceğini sonrasında konuşacağız" dedi.

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