CHP'li vekillerden protesto! Genel Kurul'u terk ettiler

GERÇEK GÜNDEM - TBMM Genel Kurulu'nda, AKP, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya, tümü üzerinde şahıs ve maddelerdeki bütün konuşmaların 3’er dakika olarak belirlenmesi önerisi vermesine CHP'den sert tepki.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada paylaştığı videoda

söz hakkını kısıtlamaya yönelik AKP'nin önergesini kabul etmediklerini, anti demokratik tutuma boyun eğmeyeceklerini göstermek için Genel Kurul'u terkettiklerini açıkladı.



MECLİS'TE DÜN DE GERGİN ANLAR YAŞANDI

TBMM'de gergin anlar: Başıma bir şey gelirse...

İLHAN CİHANER: İÇ TÜZÜK FİİLİ OLARAK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI



Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de, "TBMM İç Tüzüğünün açıkça ve yazılı olarak öngördüğü (en az) konuşma süreleri AKP oylarıyla yarıya indirildi! Anayasa metni niteliğindeki İç Tüzük fiili olarak yürürlükten kaldırılmış demektir. Genel kurulu terk ettik" açıklamasında bulndu.



