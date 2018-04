'Önümüzdeki süreçte büyükşehir CHP'li olacak'

MERSİN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yargının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasına sıkışmış olduğunu öne sürdü.

Mersin'e bir dizi temasta bulunmak için gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Bülent Tezcan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İlk olarak söz alan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediyesini yeniden partilerine kazandıracaklarını söyledi. 2019'da 3 önemli seçimin yapılacağını kaydeden Torun, "Bu seçim, demokrasiden, hukuktan, özgürlükten yana olanlarla tek adamdan yana olanların seçimi olacak. Bunu başaracak olan bizleriz. Yerelde ve genelde iktidar olacağız. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi, CHP'li bir belediye olacak. Her sabah uyandığımızda değişik gündemlerle uyanıyoruz. Türkiye'nin gündemini her gün değiştiriyorlar. Bir sorunu tartışmadan yeni bir gündem oluşturarak algıyı değiştiriyorlar. Her anlamda kötüye gidiyoruz. Ve Türkiye'de 5 temel sorun hâlâ çözülemedi. Ekonomi, eğitim, sağlık, toplumsal barış ve dış politika sorunları çözüm bekliyor. Artık ülkeyi yönetemiyorlar" dedi.

'YARGI, DOĞRUDAN EMİR VE TALİMAT ALTINDA'

Türkiye'de yargının doğrudan siyasetin emir ve talimatı altına savunan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın iki dudağı arasına sıkışmış bir yargı düzeni ile karşı karşıyayız. Hukukun olmadığı bir ülkede kişinin güvenliği olmaz. Hukukun olmadığı bir yerde emeğin güvenliği, sermayenin güvencesi, huzurlu bir ekonomi, girişim özgürlüğü olmaz. Hukuk bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmışsa, yargıçlar emir alarak karar verir duruma gelmişe o ülkede düzenden bahsetmek mümkün olmaz. Uzun süre yargıyı teslim ettiği FETÖ adlı çeteyi temizliyorum derken bizi yeni bir yapıya teslim etmek ve yok etmeyle baş başa bırakmıştır. Hukuk mücadelesi bir ekmek, özgürlük, halkın kendisini ifade edebilme mücadelesidir."

'BU İKTİDAR OHAL BAĞIMLISI'

OHAL ve KHK uygulamalarına da tepki gösteren Tezcan, konuşmasını şunları kaydetti:

''Türkiye 20 Temmuz darbesi şartlarında yaşıyor. Bu iktidar 15 Temmuz'dan güçlü bir demokrasi çıkartma tercihinde bulunmadı. 20 Temmuz darbesi ile bir sivil darbe gerçekleştirdi. O günden bu yana Türkiye darbe koşulları altında yaşıyor. Yaşam hakkının, mülkiyet hakkının güvende olmadığı bir Türkiye yarattılar. Bu iktidar OHAL bağımlısı bir iktidardır. OHAL'siz ülkeyi yönetemez durumdalar. OHAL'in uzatılması Türkiye halkının değil, darbecilerin ihtiyacıdır. Sırtını saraya dayamış, milletten kopmuş anlayışın ihtiyacıdır. Şimdi bunu 'Cumhur İttifakı' diye millete yutturmaya çalışıyorlar ama bu ittifak aslında tabanda kurulmuş bir iktidar değildir. Bu ittifak saray ittifakıdır. Milletin kutuplaştırıldığı bir ittifaktır. Bu milletin alın terinin ürünü olan şeker fabrikalarını satışa çıkartıp yine 3-5 tosuncuğa peşkeş çekme derdindeler. Tosuncukların mutlu olduğu, milletin mutsuz olduğu bir düzen kurdular. Bu iktidar, kendi doğal enerji kaynaklarını kullanarak çevreye zarar vermeden, milletin gücüyle tasarruflu ve ucuz, çevreyle barışık enerji kaynaklarını yaratmak yerine Mersin'in kalbine Akkuyu'ya hançer saplayan bir iktidardır.