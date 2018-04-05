İşte Kılıçdaroğlu'nun vekillerle görüştüğü 3 konu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini onarlı gruplar haline kabul ederek başta ittifak olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini onarlı gruplar haline kabul ederek başta ittifak olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, Cuma günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Milletvekilleriyle dün onarlı gruplar halinde Merkez Yönetim Kurulu salonunda görüşmeye başlayan Kılıçdaroğlu, kabullerine bugün de devam etti.

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ittifak başta olmak üzere partinin ileriye dönük stratejik yaklaşımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim konuşulmadığını, bunun için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

2019 Kasım'ına 1,5 sene olduğunu, Türkiye'de bir haftanın bile siyaset için çok uzun bir süre olduğunu belirten Kesici, "Onun önünde belediye seçimleri var. Benim kişisel kanaatim belediye seçimlerinde bütün partiler, ittifaklı, ittifaksız denemelerde bulunacaklardır ve oradan önemli dersler almış olacaklardır. Buna bağlı olmak üzere de rejim seçimi mahiyetinde olan cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmış olacaklardır. Bizim genel yaklaşımımızı ben şahsen çok doğru buluyorum." diye konuştu.

Genel seçimlerde CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak yapabileceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Kesici, bunlar için de çok erken olduğunu vurguladı.

Kesici, "Mart 2019'a yerel seçimlere giden bir süreç de var. Doğru yaklaşım bunun sonuçlarını aldıktan sonra ortaya konulacak yaklaşımla olur." dedi.

"CHP, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları atacak"

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da önümüzdeki süreçte CHP'nin seçim güvenliğine yönelik atacağı farklı adımlar olacağını bildirdi.

Yarkadaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi Türkiye'de en önemli sorunlardan biri seçim güvenliğinin sağlanamamış olması. Bazı yurttaşlarımızda umutsuzluk ve güvensizlik var, 'Acaba seçimlerde sandıklar korunacak mı?' diye. Açıklıkla söyleyebilirim: CHP, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları atacak, Sayın Genel Başkanımız da buna ilişkin çalışmalara dair bilgiler verdi. Toplantıda üç ana başlığı ele aldık. Bunla, yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi yol ve yöntemlerle kazanabiliriz. CHP'nin yaptığı bu toplantıların özeti seçimlerin kazanılması ve Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteminin korunmasına yönelik çalışmalardır."

Barış Yarkadaş, ittifak tartışmalarına ilişkin ise "CHP, iktidarı kazanabilmek için gereken tüm yol ve yöntemleri mutlaka kullanacaktır. Bunları belirleyecektir ama şu an için 'Kiminle ittifak yapacaksınız' sorusuna cevap vermek için çok erkendir." açıklamasını yaptı.

Yarkadaş, bir soru üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun parti örgütünün seçimlere dönük çalışmaları hakkında da bilgi verdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle görüşmesini bugün yapacağı 5 oturumun sonunda tamamlayacak.