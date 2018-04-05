CHP'de belediye başkanlıkları için sürpriz isimler

Belediye başkanlıkları için çok sayıda milletvekili, PM üyesi ve Genel Başkan Yardımcısının adı geçiyor.

YURT GAZETESİ - İstanbul için Altay, Hamzaçebi, Tekin ve İnce’nin isimleri dilendirilirken, İzmir’de aday bolluğu yaşanıyor. Ankara’da ise Yavaş gündemde, Gök ve Kuşoğlu’nun ise kulis çalışması yaptığı belirtiliyor.



İşte ülkenin birçok kentinden aday kulisleri…

Türkiye ittifakı tartışırken, CHP’de yerel seçimler için çalışmalar başladı. Aday adaylıkları için çok sayıda milletvekili, PM üyesi ve Genel Başkan Yardımcısının ismi geçiyor.

İzmir ve İstanbul’da gündeme bomba gibi düşecek birçok isim, belediye başkanlığı aday adaylığı için yoklamalar yapıyor. Bunlardan bazıları, aday adaylıklarını şimdiden ilan edip çalışmaya başladılar bile.

İstanbul için Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran ve son kurultayda Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce’nin adı konuşuluyor. Muharrem İnce’nin özel bir çalışma yürütmemekle birlikte Genel Merkez’den gelecek bir görevlendirmeye sıcak bakacağı söyleniyor.

İZMİR’DE ADAY BOLLUĞU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise aday adayı bolluğu yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, eski Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Selin Sayek Böke flaş isimler arasında yer alıyor. Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak’ın adı da kulislerde konuşuluyor.

ANKARA’DA YAVAŞ GÜNDEMDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş ismi tekrar gündeme gelirken, Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu’nun adaylık için kulis çalışması yaptığı, Ankara örgütünde ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar isminin gündeme geldiği belirtiliyor.

ANTALYA’DA YÜKSEK PROFİLLİ ADAY

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal için kulis çalışması yapılıyor. Ancak AKP’li Menderes Türel’in Belediye Başkanı olmadan önce AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu düşünüldüğünde, CHP’nin Türel’in karşısına yüksek profilli bir adayla çıkacağı belirtiliyor. Kulis bilgilerine göre, bu ismin, daha önce ATSO Başkanlığı ve TOBB Başkan Yardımcılığı yapan Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak olduğu yüksek sesle dile getiriliyor.

MANİSA VE ÖZGÜR ÖZEL

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in adı ön plana çıkarken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekilleri Ahmet Akın ve Haluk Ahmet Gümüş’ün isimleri konuşuluyor.

'MAZBATAYI ALIP SİZE TESLİM EDECEĞİZ'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söz veren, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir söz vermek istiyorum. Gece gündüz demeden çalışacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da mazbatasını size getirip teslim edeceğiz" diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in adaylığının kesin gibi olduğu belirtiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan ve aslen Muğlalı olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Oral Karakaya’nın isimleri öne çıkıyor.

BOLU’DA ÖZCAN KESİN GİBİ

Bolu Belediye Başkan adayının Tanju Özcan olacağına kesin gözle bakılıyor. Özcan’ın seçim bürosunu bile hazır tuttuğu bilgisi kulislerde dolaşıyor.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, aynı isimlerle devam edileceği kaydediliyor.

Kocaeli için Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar isimleri öne çıkıyor. Denizli’de Eski Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve Milletvekili Kazım Arslan, Konya’da Hüsnü Bozkurt ve Atilla Kart isimleri ön plana çıkıyor.

Mersin de adaylık için birçok ismin çalışma yaptığı iller arasında yer alıyor. Milletvekili Serdar Kuyucuoğlu, işadamı Mustafa Baysan, eski Hakem Selçuk Dereli, Fikri Sağlar, eski Bakan İstemihan Talay, eski Milletvekilleri İsa Gök ve Vahap Seçer, Şefik Zengin adaylık içi kulis çalışması yapan isimler arasında yer alıyor.