Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında yeni dava

Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında Grup Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle yine ceza davası yerine tazminat davası açtı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Grup Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle yine ceza davası yerine 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.



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