Selfie çeken asker görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karakol ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın arkasında selfie çeken askerin görevden alındığına ilişkin iddiaları yanıtladı.



İbrahim Kalın, "Selfie çeken askerle ilgili, bu çok insani bir tabloydu. Bu ziyaretin amacı bir, askerimizin acılarını paylaşmak, iki, askerlerimizin moral ve motivasyonunu ayakta tutmaktır. Biz şehit yakınlarının evlerine her zaman gittik, gidiyoruz. Başbakanımız, bakanlarımız, genelkurmay başkanımız, komutanlarımız, herkes bu konuda birlik ve beraberlik içinde. Kılıçdaroğlu'na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Siz gitmek istediniz de oradaki komutan, vali gelmeyin mi dedi? Gitsinler hatta kamuflaj giysinler. Hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan vazgeçsinler. Bununlar ilgili bana gelen bir bilgi yok. Görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı." dedi.

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