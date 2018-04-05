CHP İstanbul'dan 'taşerona kadro' komisyonu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili süreçte yaşanan hak kayıplarını önlemek amacıyla bir izleme komisyonu kurdu.

Kamudaki taşeron işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle işçilerin birçok sorunla karşılaşması üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yasal düzenlemelerden dolayı işçilerin yaşadığı mağduriyetleri ve belediyelerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve hak kayıplarını önlemek amacıyla bir izleme komisyonu kurulması kararı aldı.

Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan komisyonda hukukçu ve sendikacı parti yöneticileri yer alıyor. Komisyonda yer alan isimler şöyle: Ali Özgündüz, Özgür Nas, Süleyman Türker, Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu, Murat Akbaş, Nevzat Karataş, Ayhan Kızılöz.