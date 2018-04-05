5 Nisan 2018 11:32

Demokrat Parti'den CHP'ye ziyaret

Demokrat Parti'den CHP'ye ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
+ A -

Paylaş

Çok Okunanlar

Siyaset