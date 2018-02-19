Meclis gelin veriyor!

Sert siyasi tartışmalar, uzun gece mesaileriyle gergin oturumlara sahne olan Meclis, bu kez bir izdivaca sahne oluyor.

Habertürk'ün haberine göre AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı; lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile evleniyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: FAZLA UZATMAYIN

İstanbul'da aile arasında nişan yüzüğü takan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fazla uzatmayın" talimatıyla 26 Mart'a düğün tarihi aldı. İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü de yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir sima. Benli ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi.

ERDOĞAN'IN HASSASİYETİ ETKİLİ OLDU

Gelin ve damadın Kastamonulu olmasının sürecin olumlu gelişmesine katkı sağladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekâr olanların evlendirilmesi konusundaki hassasiyetinin de bu izdivaçta etkili olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın il gezileri ve programları sırasında bekâr olduğunu öğrendiği kişilerle ilgili olarak milletvekilleri ve parti yöneticilerine sitem ederek, evlilik için uygun eş bulunması konusunda talimatlar verdiği biliniyor.