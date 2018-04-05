5 Nisan 2018 11:33

TBMM'de sürpriz görüşme

TBMM'de sürpriz görüşme
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 4 partinin grup başkanvekili ile görüşecek.
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