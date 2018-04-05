'İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz'

Erdoğan'ın ünlülerle birlikte gittiği Hatay'da, kamuflaj giymesi ve sonrasında yaşanan tartışmalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu.

Sanatçılara sert tepki gösteren Akşener, "Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin ardından İYİ Parti lideri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ünlü sanatçılarla Hatay'a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.