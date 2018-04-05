OHAL'de 570 avukat tutuklandı!

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, OHAL süresince 570 avukatın tutukladığı, bin 480 avukat hakkında da soruşturma açıldığını belirtti. Bingöl, “OHAL ile birlikte, avukatların maruz kaldığı hak ihlalleri her geçen gün artan bir boyut kazanmıştır.’’ dedi.

Türkiye'de 38 bin 556 erkek, 38 bin 143 kadın olmak üzere toplam 76 bin 699 hukuk fakültesi öğrencisi bulunduğunu açıklayan Bingöl, nitelikli öğretim üyesi sayısının azaldığını ve 80 bin hukuk öğrencisine karşılık 2 bin 509 öğretim elemanı olduğunu vurguladı. Raporda şu görüşlere de yer verildi:

KONTROLSÜZ AVUKAT ARTIŞI

Türkiye'de baroya kayıtlı 42 bin 476'sı kadın, 57 bin 985'i erkek olmak üzere toplam 100 bin 461 avukat mevcuttur. Son 5 yılda avukat sayısı yüzde 35 artmıştır. Stajyer avukat sayısı da 23 bindir. Bu kontrolsüz artış bir yandan işsizliği getirecek bir yandan da mesleki niteliği düşürecektir.

ARAMA SIKINTISI

Özellikle OHAL ile avukatların sorunları her geçen gün artmaktadır. Adliye girişlerinde önceden sadece X-ray cihazlarına çantalarını bırakan avukatlar, artık cep telefonlarını ve üzerlerindeki metal eşyaları da bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Avukatlık Kanununun 58. maddesine göre avukatların üstü ve çantası aranmamalıdır.

SAVUNMA HAKKI KISITLANDI

OHAL ile birlikte avukatlar, dosyaları inceleyemez hale gelmiştir. Anayasal suçlara karşı işlenen suçlara bakan hakim ve savcılar adliye binalarında ayrı bölüme alınmıştır. Adaletin üçlü saç ayağından birini oluşturan avuukatlar, bu bölüme alınmamakta, hakim ve savcılar ile görüşememekte ve dosyaya ulaşamamaktadır.

SORUNLU EMEKLİLİK

Avukatlar emeklilik döneminde ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. Kamu avukatları, 1.dereceden 30 yıl çalışsa dahi bin 200 lira emekli maaşı almaktadırlar. Günümüzde huzurevi ücreti dahi bin 500 lira civarında olduğundan kamu avukatı, emekli aylığıyla huzurevinde bile kalabilecek durumda değildir.