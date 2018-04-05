Polisler Beşiktaş Belediyesi'nde!

Beşiktaş Belediyesi'nde Mali Şube ve Siber polisler arama yapıyor.

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018 tarihinde belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’i görevinden uzaklaştırmıştı.

17 Ocak tarihinde ise Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.Aynı soruşturma kapsamında 28 Mart’ta da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek görevinden alınmıştı.

POLİSLER, BİLGİSAYARLARI İNCELİYOR

4 Ocak’ta başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beşiktaş Belediyesi binasında inceleme yaptığı öğrenildi.

Herhangi bir gözaltı kararı olmadığı ekiplerin belediyedeki dijital verileri incelediği öğrenildi.