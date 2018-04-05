Kılıçdaroğlu: Süreci kadere bırakmayacağız!

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 stratejisini belirlemek ve adaylıklar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ilk gününde ittifakla ilgili ilkelerini belirlediklerini ve buna uyan partilerle şimdilik genel başkan düzeyinde olmasa da görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun ‘’Ciddi bir araştırma içindeyiz. Önümüzdeki süreci kadere bırakmayacağız. 16 Nisan’da yakalanan ruhu 2019 için hedef haline getireceğiz’’ dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’le de önümüzdeki günlerde görüşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde milletvekilleriyle genel merkezde gerçekleştireceği toplantıların ilkini dün tamamladı. Milletvekillerini onarlı gruplar halinde kabul eden Kılıçdaroğlu, ilk gün 60 milletvekili ile görüştü. Bugün gün boyunca toplantılarına devam edecek Kılıçdaroğlu yarın da Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu toplantılarda milletvekillerine örgütlerin motive edilmesi gerektiğini anlattı. 2019 sürecinde milletvekillerinden alanda olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, bahane kabul etmeyeceğini, önümüzdeki süreçte çalışan ve çalışmayanın ayrımının net şekilde yapılacağını söyledi.

‘Nabız tut’ talimatı

Alana çıktıklarında milletvekillerinden yorum yapma, akıl verme yerine halkın nabzını tutmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun bölgelerindeki olası ittifaklarda halkın nasıl bir tepki vereceğini öğrenmelerini istedi. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu seçim ittifaklarıyla ilgili ilkeleri belirlediklerini ve ilkelere uyan partilerle genel başkan düzeyinde olmasa da görüşmeler gerçekleştiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, ‘’Ciddi bir araştırma içindeyiz. Önümüzdeki süreci kadere bırakmayacağız. 16 Nisan’da yakalanan ruhu 2019 için hedef haline getireceğiz’’ dedi. Seçim güvenliğinin de gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun ‘’Halkın sandığa güveni yükseltilmeli. Halkın sandığa gelmesi sağlanmalı. Bu sıradan bir seçim değil. Ya demokrasi ya tek adam kazanacak’’ dediği öğrenildi.

‘Gül’ tepkisi

Görüşmelerde bazı milletvekillerinin CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olacağına ilişkin söylentiler olduğunu vurguladığı ve Gül isminin örgütte tepkiye neden olduğunu söylediği belirtildi. Milletvekillerinin ‘’Bunun gerçek olmadığı açıklanmalı’’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “İsimler üzerinde değil ilkeler üzerinde görüşme yapıyoruz. Saadet Partisi başta olmak üzere diğer partilerle temasımız sürüyor. O yüzden şu aşamada A veya B kişisi üzerinden tartışmak doğru değil”’ dediği belirtildi.

Nazlıaka’nın kader günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüşmesinin tamamlamasının ardından yarın da PM’yi toplayacak. 2019’a ilişkin ittifak olasılıklarının masaya yatırılacağı PM toplantısındaki bir başka gündem maddesi ise “af” olacak. Bu kapsamda 2016’da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın durumu da gündeme gelecek. Genel merkeze giderek görüşmeler yapan Nazlıaka, ‘’CHP’li olarak canla başla çalışmak için gün sayıyorum" dedi.